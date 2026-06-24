　24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11ポイント安の3983ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4169.30ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4095.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4046.90ポイント　　5日移動平均
4022.69ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3990.38ポイント　　23日TOPIX現物終値
3987.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3983.00ポイント　　24日夜間取引終値
3955.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3949.38ポイント　　25日移動平均
3876.07ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3802.77ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3790.99ポイント　　75日移動平均
3729.46ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3544.57ポイント　　200日移動平均

株探ニュース