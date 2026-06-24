24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11ポイント安の3983ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4169.30ポイント ボリンジャーバンド3σ

4095.99ポイント ボリンジャーバンド2σ

4046.90ポイント 5日移動平均

4022.69ポイント ボリンジャーバンド1σ

3990.38ポイント 23日TOPIX現物終値

3987.25ポイント 一目均衡表・転換線

3983.00ポイント 24日夜間取引終値

3955.25ポイント 一目均衡表・基準線

3949.38ポイント 25日移動平均

3876.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3802.77ポイント ボリンジャーバンド2σ

3790.99ポイント 75日移動平均

3729.46ポイント ボリンジャーバンド3σ

3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3544.57ポイント 200日移動平均



株探ニュース