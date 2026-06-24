TOPIX先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11ポイント安の3983ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4169.30ポイント ボリンジャーバンド3σ
4095.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
4046.90ポイント 5日移動平均
4022.69ポイント ボリンジャーバンド1σ
3990.38ポイント 23日TOPIX現物終値
3987.25ポイント 一目均衡表・転換線
3983.00ポイント 24日夜間取引終値
3955.25ポイント 一目均衡表・基準線
3949.38ポイント 25日移動平均
3876.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3802.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
3790.99ポイント 75日移動平均
3729.46ポイント ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3544.57ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4169.30ポイント ボリンジャーバンド3σ
4095.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
4046.90ポイント 5日移動平均
4022.69ポイント ボリンジャーバンド1σ
3990.38ポイント 23日TOPIX現物終値
3987.25ポイント 一目均衡表・転換線
3983.00ポイント 24日夜間取引終値
3955.25ポイント 一目均衡表・基準線
3949.38ポイント 25日移動平均
3876.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3802.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
3790.99ポイント 75日移動平均
3729.46ポイント ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3544.57ポイント 200日移動平均
株探ニュース