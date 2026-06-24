　24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の688ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

906.38ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
856.84ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
807.30ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
792.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.36ポイント　　75日移動平均
762.00ポイント　　一目均衡表・基準線
757.76ポイント　　25日移動平均
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
736.65ポイント　　200日移動平均
708.22ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
703.60ポイント　　5日移動平均
697.50ポイント　　一目均衡表・転換線
696.37ポイント　　23日東証グロース市場250指数現物終値
688.00ポイント　　24日夜間取引終値
658.68ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
609.14ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース