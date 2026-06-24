24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の688ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



906.38ポイント ボリンジャーバンド3σ

856.84ポイント ボリンジャーバンド2σ

807.30ポイント ボリンジャーバンド1σ

792.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

765.36ポイント 75日移動平均

762.00ポイント 一目均衡表・基準線

757.76ポイント 25日移動平均

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

736.65ポイント 200日移動平均

708.22ポイント ボリンジャーバンド-1σ

703.60ポイント 5日移動平均

697.50ポイント 一目均衡表・転換線

696.37ポイント 23日東証グロース市場250指数現物終値

688.00ポイント 24日夜間取引終値

658.68ポイント ボリンジャーバンド2σ

609.14ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース