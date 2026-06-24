神奈川県川崎市の工業地帯にある白石運河に、長年放置されているものがある。その姿はまるで「座礁した海賊船」で、以前から一部が水没し大きく傾いたまま放置され、その異様な光景はSNSでも話題となっていた。

【映像】放置された“海賊船”の船内の様子

川崎市民は「去年1回見に来て、すでにあの傾いた状態でした。1回この橋にもぶつかったみたい。台風の影響で多分来ちゃった。それをTwitter（X）で見ました」と証言する。

この船はかつて東京湾などを巡った夢の海賊船「アニバーサリークルーズ号」で、定員は170人。観光遊覧や夜景クルーズ、貸切パーティーを行う遊覧船だった。

この船を運航するのは東京都中央区晴海に本社があるフィンセールマリンで、ホームページによれば1974年に設立。社員6人、契約船長20人。関係者への取材では、主にクルーズ船やヨットなど、いわゆるプレジャーボートの運航やリースを手掛けており、業界内では名の知れた会社だったという。同社は「多くの子どもたちに冒険に満ちた海賊船の体験を」「夢とロマンのある豊かな人生を」と掲げていた。

その夢とロマンの海賊船がなぜ運河に放置されたのか。アニバーサリークルーズ号は運河に係留されたまま、およそ8年放置。川崎市は2018年から所有者らに撤去を指導。だが、運航会社からは返事がなく、2025年2月に強風で船体が傾き1階部分が浸水して一部水没。これ以上沈むと転覆、漂流で他の船の航行に支障が出る恐れがあるため、市はやむを得ないと判断して行政代執行に踏み切った。

放置された船の問題はABEMA的ニュースショーでも過去に特集している。江戸川付近で朽ちた船が放置されている現状を目の当たりにした。「船体番号、ステッカー剥がしたらもう（持ち主が）誰か分からない。一隻処分するのに100万円や200万円じゃ無理」（水辺の専門家・榎本茂港区議）

榎本氏によれば、撤去費用が莫大になるのが放置の原因だとして「これを撤去しようとすると、代船持ってきてダイバーが潜って、ワイヤーかけて、処理費用がかかる。これを『税金でやるべきなのか？』『適切かどうか』ってことになると、ほったらかしってことになる」と説明。「放置した者勝ち」と受け取られかねない、構造的問題がある。

榎本氏によれば放置船は航行の支障だけでなく、災害時に流されて二次被害を起こしたり、沈んで燃料油が漏れ河川を汚染するリスクもあるという。

放置と言えば、川崎市は4年前にも似た事態に直面している。2021年6月、男性所有の大型バスが車6台分の駐車場を占拠し、およそ1年そのまま放置された。市からの再三の撤去要請にも所有者は応じず、2022年7月に行政代執行へ。それでも所有者はバスを引き取らず、2023年に市が廃棄処分に。滞納債権はおよそ157万円に上ったが、財産調査で「支払い能力なし」となり、事実上回収できなかった。

6月17日、番組は再び海賊船の現場に向かった。川崎市はこの日行政代執行に踏み切り、重機による撤去作業を開始していた。

一気に引き上げると船体が崩れる恐れがあるため、水上で部分的に解体し、小さくして陸へ。工期はおよそ1か月を想定。今回の撤去費用は工期中の重機や人件費など、あわせておよそ3300万円の税金が投入される。

「あの中（撤去費）にうちの家計のお金（税金）も入っているかと思うと、なかなか……。（船の所有者からお金）返してもらえるのかどうか、気になります」（川崎市民）

川崎市によれば所有者は代理人を通じて「撤去資金がない」と伝えてきているという。市は所有者らに請求する方針だが、回収できる可能性は低いとみられている。番組では運航会社に取材を申し入れたが、現時点で返事はない。

レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士が行政代執行について解説する。「そもそも所有者に働きかける。最終的に税金を使うものなので、まずは撤去しなきゃいけない義務を負っている人、その義務者に最初は『撤去してください』と言う。それでも（撤去すると）言ってこない時に、相当な『このあいだに撤去してください』という履行期間を設ける。それでもしない時に、ようやく行政代執行に踏み切れる」と説明。

費用の請求は、行政代執行をした後も仕組み的には可能だとしたが「本来であれば自分で撤去して、見積もりを各社取って一番安いところで撤去しますというほうが、費用的には安い。そのため、お金があるんだったら行政代執行を最初に戒告された時点で、自分で踏み切ったほうがいい。本当に行政代執行までいくということはそもそも『この人お金ないんだな』というのは、つきものではある」「じゃあそこでどう回収していくか、というのがまた難しい別の問題」とした。

榎本氏は「根本的な要因として、日本は諸外国と比べて水辺の民間利用が厳しく制限されていることから、係留施設が圧倒的に足りていない事にある」と指摘している。

（『ABEMA的ニュースショー』より）