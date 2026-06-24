紳士服大手の夏商戦が本格化してきた。

「冷感」「吸水速乾」など機能性の高い夏服の品ぞろえを強化しているほか、東京都の「着用解禁」が話題となったビジネス用のハーフパンツを投入する動きもある。クールビズの浸透で、スーツ需要が落ち込む中、新たな「夏服コーデ」の提案で、売り上げ確保を図る。（岩崎祐也）

お試し商品

青山商事が展開する「洋服の青山 リンクスウメダ店」（大阪市北区）で今月、店舗入り口の目立つ位置に、５月発売の新製品、ビジネス用「ハーフパンツ」を着用したマネキンが登場した。ビジネスウェアとしては同社初となるハーフパンツだ。店舗を訪れた大阪市淀川区の会社員男性（４５）は「快適だと思うので着られるなら着たいが、ＴＰＯ（時と場所、場合）との兼ね合いだろう」と話す。

夏コーデの選択肢を増やす狙いで導入した。座った際に肌が露出しないように裾に向かって緩やかに細くなる設計に仕上げ、ビジネスシーンを意識した。同じ素材のジャケットや半袖オーバーシャツ、Ｔシャツも展開し、様々な着こなしを楽しめる。

ＡＯＫＩも、パジャマのような着心地とスーツの見た目を両立させた「パジャマスーツ」シリーズに、今年の商戦からロングショーツ（ハーフパンツ）を加えた。通気性の良い素材を使用し、膝が露出しないように丈を調整した。

ハーフパンツは、今年から、都庁での就業中の着用が認められ、解禁の動きが広がる可能性もある。

ただ、リンクスウメダ店では、今のところ、ハーフパンツの売り上げは数着程度にとどまる。広報担当者は「まだ時間はかかる。５年先に広がれば」と話し、ＡＯＫＩの商品担当者も「トライアル商品として動向を見極めたい」としている。

２６％減

紳士服のカジュアル化は、２００５年に地球温暖化対策で始まった「クールビズ」をきっかけに加速した。季節を問わずリラックスした服装で仕事をする「オフィスカジュアル」も進んだ。帝国データバンクによると、主要紳士服７社の２５年度のスーツ事業の売上高は３３８６億円で、１５年度（４５８０億円）と比べ２６・１％減少した。

カジュアル化の流れを取り込もうと、各社は高機能品の開発を競う。

コナカは、機能衣料品販売のリベルタ（東京）が手がける冷感技術「氷撃」とコラボしたスラックスやポロシャツを発売した。襟裏などに施した特殊なプリントに汗が染みこむと、気化熱で冷感を得られる。

はるやま商事は９９グラム以下（Ｌサイズ）の超軽量ポロシャツを売り出し、「着ていないような感覚」をアピールする。

流通業界に詳しい分析広報研究所の小島一郎チーフアナリストは「スーツが売れない前提で、夏にもうかるビジネスを考える必要があるが、カジュアル化すればファストファッションを含めてライバルも増える」と指摘する。