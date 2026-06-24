4年前にも同様の投稿

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦のNHK中継で解説を担当する元日本代表MF本田圭佑が自身のXを更新。4年前を想起させる5文字とともに1枚の写真を投稿し、ファンの間で大喜利が始まっている。

本田は日本時間23日の午後9時過ぎに1枚の写真を公開。奇抜なTシャツを着た本田が目を見開いてカメラを凝視している。文面には「写真で一言」と添えられている。4年前のカタール大会で「ABEMA」の大会ゼネラルマネージャーを務めた際にも、「写真で一言」と記し、複数の写真を投稿していた。

まさかの投稿に、返信欄は大喜利状態に。「イエローやろ」「オランダ戦から寝てないのよ」「おい香川、こっち見んなや」「マキ…そろそろ黙ろか？」などとコメントが書き込まれた他、「なんやこのTシャツ！」「本人からこのパターンてなかなか聞かんよね」といったツッコミや、「試合も気になりますが、どちらかと言うと次のコメントが楽しみです」という声も寄せられた。



（THE ANSWER編集部）