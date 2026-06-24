W杯で注目！ サッカー歴代日本代表を支える“アモーレ”芸能人妻たち
現在開催中の2026FIFAワールドカップ（以下、W杯）北中米大会。強豪オランダと引き分け、チュニジアには4‐0で快勝するなど、悲願の初優勝に向けて世界と戦っているサッカー日本代表選手たちの影には内助の功あり！ 今回は現役の代表選手から歴代選手まで、サムライブルーを支えてきた芸能人妻たちにフォーカスしていこう。
【写真】平愛梨、真野恵里菜、佐藤ありさ…サッカー歴代日本代表選手たちを支える芸能人妻＜フォトギャラリー＞
■ 泉里香
まずは現役の日本代表から。前回のカタール大会に続き、2大会連続で代表選出となった谷口彰悟。そんな彼が2025年に結婚したのは、モデル・女優として活躍する泉里香だった。数々の雑誌にてモデルとして活躍し、近年は『光る君へ』に和泉式部役で出演し、NHK大河ドラマに初出演を果たすなど、女優としても活躍の場を広げており、そんな美男美女カップルの結婚報告には多くの祝福の声が集まっていた。妻として臨む今大会も現地で観戦している様子が報じられ、その美ぼうに注目が集まっている。
■ 平愛梨
今大会一番のサプライズとして報じられ、5大会連続で選出された長友佑都。彼と2017年に結婚したのが、女優でタレントの平愛梨だ。2016年6月、2人の真剣交際が発覚すると会見の中で長友は平について「僕のアモーレ」と発言。この「アモーレ」という言葉が注目を集め、2016年の流行語トップ10に選出された。2018年に長男を、その後2019年、2021年、2023年に次男・三男・四男を出産した平は先日、長友がプリントされた“日本代表応援ネイル”を公開し、応援する準備は万全のようだ。
■ 田中美保
2002年、2006年、2010年と3大会連続でW杯に出場し、2024年に引退した稲本潤一。彼と2012年に結婚したのがモデルでタレントの田中美保だ。田中は2015年、稲本選手がコンサドーレ札幌へ移籍した際には自身も札幌市へ移住。その後、2019年に第1子を、そして2021年には第2子を出産している。
元日本代表キャプテン、美人妻とレアな夫婦ショット
■ 佐藤ありさ
2006年から2018年まで日本代表に選ばれ続け、キャプテンとして2010年、2014年、2018年のW杯に出場した長谷部誠。今大会はコーチとして代表に帯同している。そんな彼のパートナーは、モデルでタレント、お天気キャスターの佐藤ありさだ。佐藤は2010年から2015年まで『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）にお天気キャスターとしてレギュラー出演。さらに雑誌でもスポーツ連載を持つようになり、誌面でサッカー日本代表選手と対談したことも。その後、2016年に2人は結婚。翌年には第1子となる長女を出産。2021年には第2子を儲けている。
普段はSNSなどでもほとんど2ショットを公開しない二人だが、かつてドイツから帰国した際にモデル・滝沢眞規子のInstagramに登場し、仲睦まじい様子がうかがえた。
■ 真野恵里菜
W杯には2018、2022大会に招集された柴崎岳。スペインの4クラブを渡り歩き、現在は古巣・鹿島アントラーズでプレーしている。そんな彼がスペインにいた2018年に結婚したのは、元ハロー！プロジェクトメンバーで歌手の真野恵里菜だ。2人の出会いは2016年。共通の知人を介して知り合い、真野がサッカーファンだったことから意気投合。そこから交際に発展し、真野は日本から柴崎の活動拠点であるスペインへ通い、手料理を作って柴崎を支えたとか。入籍後には真野が生活拠点を日本からスペインへ移し、現地での様子をたびたびInstagramに披露していた。
■ 高梨臨
2018年のW杯に出場し、現在はJ2・藤枝MYFCの監督を務めている槙野智章。今大会では、現地からの中継で連日の熱戦を日本に届ける側に回っている。彼の生涯の伴侶となったのは、女優の高梨臨。2人は2016年に共通の知人の紹介で知り合うと、その後、約1年8ヵ月交際。2018年2月に入籍している。
引用：
「平愛梨」Instagram（＠harikiri_tairi）
「田中美保」Instagram（＠miho12tanaka）
「滝沢眞規子」Instagram（＠makikotakizawa）
「真野恵里菜」Instagram（＠erinamano_official）
「槙野智章」Instagram（＠makino.5_official）
【写真】平愛梨、真野恵里菜、佐藤ありさ…サッカー歴代日本代表選手たちを支える芸能人妻＜フォトギャラリー＞
■ 泉里香
まずは現役の日本代表から。前回のカタール大会に続き、2大会連続で代表選出となった谷口彰悟。そんな彼が2025年に結婚したのは、モデル・女優として活躍する泉里香だった。数々の雑誌にてモデルとして活躍し、近年は『光る君へ』に和泉式部役で出演し、NHK大河ドラマに初出演を果たすなど、女優としても活躍の場を広げており、そんな美男美女カップルの結婚報告には多くの祝福の声が集まっていた。妻として臨む今大会も現地で観戦している様子が報じられ、その美ぼうに注目が集まっている。
今大会一番のサプライズとして報じられ、5大会連続で選出された長友佑都。彼と2017年に結婚したのが、女優でタレントの平愛梨だ。2016年6月、2人の真剣交際が発覚すると会見の中で長友は平について「僕のアモーレ」と発言。この「アモーレ」という言葉が注目を集め、2016年の流行語トップ10に選出された。2018年に長男を、その後2019年、2021年、2023年に次男・三男・四男を出産した平は先日、長友がプリントされた“日本代表応援ネイル”を公開し、応援する準備は万全のようだ。
■ 田中美保
2002年、2006年、2010年と3大会連続でW杯に出場し、2024年に引退した稲本潤一。彼と2012年に結婚したのがモデルでタレントの田中美保だ。田中は2015年、稲本選手がコンサドーレ札幌へ移籍した際には自身も札幌市へ移住。その後、2019年に第1子を、そして2021年には第2子を出産している。
元日本代表キャプテン、美人妻とレアな夫婦ショット
■ 佐藤ありさ
2006年から2018年まで日本代表に選ばれ続け、キャプテンとして2010年、2014年、2018年のW杯に出場した長谷部誠。今大会はコーチとして代表に帯同している。そんな彼のパートナーは、モデルでタレント、お天気キャスターの佐藤ありさだ。佐藤は2010年から2015年まで『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）にお天気キャスターとしてレギュラー出演。さらに雑誌でもスポーツ連載を持つようになり、誌面でサッカー日本代表選手と対談したことも。その後、2016年に2人は結婚。翌年には第1子となる長女を出産。2021年には第2子を儲けている。
普段はSNSなどでもほとんど2ショットを公開しない二人だが、かつてドイツから帰国した際にモデル・滝沢眞規子のInstagramに登場し、仲睦まじい様子がうかがえた。
■ 真野恵里菜
W杯には2018、2022大会に招集された柴崎岳。スペインの4クラブを渡り歩き、現在は古巣・鹿島アントラーズでプレーしている。そんな彼がスペインにいた2018年に結婚したのは、元ハロー！プロジェクトメンバーで歌手の真野恵里菜だ。2人の出会いは2016年。共通の知人を介して知り合い、真野がサッカーファンだったことから意気投合。そこから交際に発展し、真野は日本から柴崎の活動拠点であるスペインへ通い、手料理を作って柴崎を支えたとか。入籍後には真野が生活拠点を日本からスペインへ移し、現地での様子をたびたびInstagramに披露していた。
■ 高梨臨
2018年のW杯に出場し、現在はJ2・藤枝MYFCの監督を務めている槙野智章。今大会では、現地からの中継で連日の熱戦を日本に届ける側に回っている。彼の生涯の伴侶となったのは、女優の高梨臨。2人は2016年に共通の知人の紹介で知り合うと、その後、約1年8ヵ月交際。2018年2月に入籍している。
引用：
「平愛梨」Instagram（＠harikiri_tairi）
「田中美保」Instagram（＠miho12tanaka）
「滝沢眞規子」Instagram（＠makikotakizawa）
「真野恵里菜」Instagram（＠erinamano_official）
「槙野智章」Instagram（＠makino.5_official）