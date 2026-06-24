フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２４日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け２４日（日本時間）に拠点のナッシュビルで調整したことを報じた。

番組では、スウェーデンの攻略法について元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏を取材。トルシエ氏は「試合は接戦になるだろう。２位が決まるから結果が重要になる」とした。トルシエ氏ならどう戦うかを聞かれ「私が監督ならとても規律正しいミドルブロックにして焦らず相手の攻撃を抑えてスウェーデンの守備の裏にできたスペースを狙っていくよ」と明かした。

スタメンの予想を聞かれ、攻撃と守備のバランスを重視しＭＦ堂安律からＤＦ菅原由勢へ代えることを提言し「菅原のよいところは、４人で守備ができるシステムにできるところだ。デュエルに対処できるように、より守備的なスタメンにすると思う」と解説した。

攻撃のキープレーヤーを「独創性が高い」としＭＦ鎌田大地を指名し「鎌田はシャドーだけど、シャドーとしてプレーする前に中盤に下がってボールを受けてビルドアップに参加しなければならない選手だ」と解説していた。さらにゴールを決めると予想した選手を「中村敬斗のサイドにスペースがあると思う。だから私は中村が決めると思うよ」とコメントしていた。