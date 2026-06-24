女優のしゅはまはるみ(51)が23日、自身のX(旧ツイッター)で結婚を発表した。お相手は映像制作を手がける「PUNK.社」代表の髙野輝次氏。



【写真】ホントだ！自然と口角上がってる 幸せ伝わる姿

しゅはまは「結婚のご報告」と題し文書を公開。「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と明かし、「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました」と報告した。しゅはまは29歳で結婚も4年で離婚している。



「髙野さんと出会ってからの私はいつも口角が上がっていて、過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが『この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう』と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形で共に歩むことにいたしました」と経緯を記し、「ところがお互いの気持ちを伝え合った結果『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った髙野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」と、“婿入り”の形を取ったことを報告した。



また「髙野さんはいわゆる"一般の方"ですが、あえてお名前を公表したのはそのためです」とし、「これは私たち夫婦が選んだひとつの形であり、何かを批判したり政治的な意図があったりするものではありません」と強調した。



ウエディングフォトも添え、「人生は本当に何が起こるかわからないものですね。まさか50代で結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは、自分でも思っていませんでした」とあたらめて思いをつづる。さらに「これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります。 夫婦ともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。



しゅはまは2018年公開の映画「カメラを止めるな!」で主人公・日暮隆之の妻・日暮晴美を演じ、一躍時の人となった。テレビ朝日系「家政夫のミタゾノ」シリーズでは式根志摩役としてレギュラー出演している。2025年放送のABEMA「ダマってられない女たちseason2」から、婚活に取り組んでいることを明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）