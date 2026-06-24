日本大2年・矢越幹都

4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。

プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は日本大で異彩を放つ攻撃的なセントラルMFの矢越幹都について。178センチのサイズと両足の滑らかなボールタッチから繰り出されるドライブはまさに一級品だ。

中盤の一角から鋭い目を光らせる。ボールを収め、細かいタッチを入れながら運び、虎視眈々とスペースを狙う。加速してボールを受けると、ワンタッチプレーやボールを巧みに晒しながらのドリブルで、一気にポケットへ侵入していく。

ボールを持ってアタッキングエリアに入った時、相手にとって非常に捕まえづらい厄介な存在となる矢越。日本大に入ってから、彼は確かな進化を遂げている。

川崎フロンターレのスクールからU-15、U-18と育ち、高校3年時には10番を背負ってプレミアリーグEASTを戦った。当時からセンスは抜群で、攻撃のタクトを握る存在だったが、大学に進んでからは、ドリブルで運びながらハーフスペースやポケットへ侵入するという新たな武器を手にした印象がある。関東大学サッカーリーグ1部第10節・中央大戦後、その印象を本人にぶつけると、矢越は笑顔でこう答えた。

「ありがとうございます。それは大学に入ってから、ずっと意識してきたことでした。フロンターレの時は『止める・蹴る』を大事にするチームなので、自分で剥がすというより、正確に収めて散らしたり、タイミングを見て縦パスを入れたりするプレーをしていました。でも、トップに上がれず、大学に行くとなった時に、『今のままでは（フロンターレに）戻れない』と思ったんです。そこで、相手陣内で1人でも個人で剥がせるようになれば、自分のプレーの幅が広がると思って、トライするようになりました」

もっとも、まったく新しいことを始めたわけではない。川崎時代から積み重ねてきた日常に、少し視点を変えてアプローチしただけだった。

「フロンターレU-18の1個上の先輩たちがやっていた、コーンを置いて8の字に回るドリブル練習や、壁パスからのターン練習などを、ずっと自主トレでやっていたんです。その中で、なるべくトラップを晒したり、いろんな場所を使ったりと工夫するようになりました」

これまでは、相手からボールを隠す持ち方を自然としてしまっていた。だが、それでは相手が食いついてこなかったり、ドリブルコースやパスの方向が限定されたりしてしまう。結果としてプレー自体は成功しているように見えても、相手にとって脅威になっていないことがある。矢越はそこに気づいた。

「アウトサイドとインサイドを使ったり、逆足を有効活用したり。そういうふうにやっていたら、どんどんイメージが膨らんでいったんです」

ボールタッチに変化が生まれたことで、パスとドリブルの選択肢は一気に増えた。さらに自主トレで感覚を積み上げていく中で、仕掛ける際に自然と顔が上がるようになり、見える景色も広がっていった。

その変化はプレーにもしっかり表れている。筆者が取材した中央大戦でも、後半にブロックを敷いてきた相手に対し、矢越は効果的なドライブで守備を揺さぶり続けた。

「横、横のパスだけじゃ崩れないということはわかっていた。そこで自分がスペースを見つけて運ぶことで、相手が自分に食いついてくる。そうしたら他の選手が空いてくると思っていたので、そこは狙っていました」

自ら仕掛けることで相手の視線と重心を引き寄せ、周囲を生かす。中央大戦で見せたプレーは、まさに大学で磨いてきた新たな武器の体現だった。

「ボールも自分の動きも隠しているだけじゃ、絶対に相手は崩れない。そこはリスクを背負ってでも、相手の守備を崩すことを優先しています」

プレーにダイナミックさが加わり、何より本人が求めていた“怖さ”が宿った。再起を懸ける大学サッカーの中で成長を続ける矢越は、改めて古巣への思いも口にする。

「実際にアカデミーに加わったのは中学からなんですけど、幼稚園くらいからスクールに入っていて、ずっとフロンターレと関わりながら育ってきました。本当に自分のプレーの基盤を作ってくれたチームですし、トップにはやっぱり技術の高い選手が揃っていて、本当に憧れている選手がたくさんいる。そういう選手たちを超えられるように、大学で成長していきたいなと思っています」

憧れの存在として挙げたのは、中村憲剛から14番を託されたMF脇坂泰斗と、U-18時代をともに過ごしたMF大関友翔だ。

「脇坂さんはトップ下でもターンなどで違いを見せられますし、得点が取れてゲームメイクもできる選手。大関さんは今まで見てきたことがないような技術を持っている選手で、『そこに出すの！？』というパスをたくさん出せる選手。自分もかなり参考にしています」

川崎アカデミーで10番を背負った男は、多くの刺激を受けながら、自分の信じた道を着実に歩んでいる。フロンターレに育てられ、トップに届かなかった悔しさを抱え、それでもなお、フロンターレを目標に据えて成長を続ける。その歩みは、遠回りではなく、むしろ自分だけの武器を手にして原点へと近づくための道なのかもしれない。（安藤隆人 / Takahito Ando）