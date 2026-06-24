米国とイランの終戦合意により不安定な停戦状態が続いていたレバノン南部戦線で、イスラエル軍の発砲による死傷者が相次ぎ、緊張が再び高まっている。

23日（現地時間）、海外メディアと現地メディアによると、この日午前、レバノン南部ナバティエ・アルファウカ地域で発砲事件が発生し、2人が死亡、2人が負傷した。

レバノン国営通信（NNA）は当時、道路整備作業を行っていたブルドーザーの周辺にいた男性4人が、イスラエル軍の機関銃による射撃を受けたと伝えた。

これに対しイスラエル軍は声明を発表し、「作戦地域付近にヒズボラ武装隊員らが現れたため、差し迫った脅威を排除する目的で標的攻撃を実施した」と説明した。

一方、ヒズボラ側は「イスラエル軍は、がれきの中に埋もれた遺体を収容するとともに、道路を整備していた民間人を攻撃した」と全面的に反論し、「今回の事態は、これまで順守されてきた停戦合意に露骨に違反する行為だ」と強く警告した。

イスラエル軍の発砲は午後にも続いた。イスラエル軍は、ナバティエ近郊のアリ・タヘル丘陵の統制区域内にブルドーザーやオートバイで進入しようとしていたヒズボラ隊員4人を発見し、発砲したと追加で発表した。

今回の武力衝突は、米国とイランが終戦合意に関する後続協議を進める中、イラン側が「レバノン戦線の完全な終戦保証」を繰り返し求める敏感な時期に起きた。

最近、スイスで米国との実務協議を終えたイランは、後続の核協議に入る前に、終戦了解覚書（MOU）第13条が先に履行されなければならないとの立場を示している。

同条項には、レバノンを含むすべての戦線での戦争終結をはじめ、米国による海上封鎖の解除、ホルムズ海峡の再開、イラン産原油の輸出許可および凍結資金の解除など、制裁緩和措置が完了して初めて最終協議を開始できるという内容が盛り込まれている。

このため、レバノン最前線に駐留するイスラエル軍による相次ぐ発砲と人的被害が、米国とイランの外交的解決に向けた努力の障害となり得るとの懸念の声が高まっている。