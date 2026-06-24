スポーツ専門局「ESPN」電子版が、ヤンキースのジャズ・チザム内野手（28）の“キャンディー騒動”を紹介している。

話題となったのは22日（日本時間23日）のタイガース戦。チザムは5回の守備につく際、緑色のペロペロキャンディーを口にくわえたままグラウンドに立った。守備機会はなかったものの、その様子は中継映像にも映り、試合後にアーロン・ブーン監督の耳にも入った。

ブーン監督はポッドキャスト番組で、「腹が立つよ（That pisses me off）」と率直に不快感を示した。「試合後まで知らなかったが、その後本人と話をした。今後はなくなるだろう」と説明した。さらに監督は、チザムが今季レッドソックス戦の打席でもキャンディーをくわえていたことを知ると、「これが2回目だったのか？」と驚いた様子だったという。

もっとも、今回の記事からは単なる叱責というよりも、「またジャズらしい騒動が起きた」というニュアンスも感じられる。チザムはメジャー屈指の個性派選手として知られ、派手なプレーや率直な発言でたびたび話題を集めてきた。先週には股間にファウルを受けながらも防具を着用しない考えを明かし、今回のタイガース戦でも内野に設置されたカメラに不満を示して試合を一時中断させていた。

ヤンキースは現在3連敗中ながら46勝31敗でア・リーグ最多勝を維持している。そんなチームの中心選手であるチザムは、プレーだけでなく、その自由奔放なキャラクターでも注目を集め続けている。今回の一件も、チザムという選手の個性を象徴するエピソードとして語り継がれそうだ。