俳優中村梅雀（70）が、30日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「スピナーベイト」（火曜深夜1時30分、全11話、関東地区）に出演することが24日、発表された。

同ドラマは加藤清史郎（24）の主演で、原作は此元和津也氏の同名コミック。加藤演じる主人公・三井宏太が所属する抱月北高校フィッシング部の実態は「スピナーベイト」と名乗る恐喝まがいの自警団。強引に犯罪を取り締まり、稼いだポイントによって絶対服従の序列が決定する。そんな組織と知らずに入部してしまった平凡な三井は、いまだゼロポイントの序列最下位。ある日、町を震撼（しんかん）させる連続殺人事件が発生。三井は、なりゆきで犯人を追うことになる。役柄は発表されていないが、前進座出身でベーシストとしても知られるベテランの中村が、どのような形で物語に絡んでいくのか注目される。

他に山中聡（54）、長田拓郎（36）、久獅（32）、福松凜（27）、タカハシシンノスケ（33）、吉田伶香（24）、校條拳太朗（35）、白鳥晴都（18）の出演も発表された。

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