◆部下を潰す上司と伸ばす上司の決定的な違い

部下が動いてくれない、距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

チームの成果を最大化する！マネジャーに必須の「無意識への共感」力

日々のマネジメント業務において、部下からの「大丈夫です」「問題ありません」という言葉を聞いて、そのまま安心していませんか？

しかし、その言葉を鵜呑みにしてしまうと、チームが抱える見えない課題を見落としてしまう危険性があります。

「大丈夫」の裏に隠れた“無意識のサイン”を見逃さない

人は、上司に心配をかけまいと配慮したり、評価を気にしたりして、つい強がってしまうものです。つまり、「大丈夫」といった口先の言葉とは裏腹に、表情の曇りや声のトーンの低下、目線などの体が発している“無意識のサイン”にこそ、彼らの本音がにじみ出ている可能性が高いのです。

優れたマネジャーは、言葉と身体反応の「ズレ」に気づき、部下の状態を正しく把握しようと努めます。

相手の心を開く「寄り添い」のアプローチ

もし部下の無意識のサインに気づいたら、どのように接すればよいでしょうか？ ここで重要なのは、「大丈夫っていっているけど、もしかしたら不安があるのかも。もう少し話してみようか？」と、相手の言葉にならない感情に優しく寄り添うことです。

このように声をかけられた部下は、「自分のことを表面上の言葉だけでなく、ちゃんとわかってくれている」と強い安心感を抱き、自然と心を開いてくれるはずです。

「共感の奥行き」が組織のパフォーマンスを底上げする

このような、相手の無意識の領域まで配慮したコミュニケーションを「無意識への共感」と呼びます。この深い共感は、上司と部下の間に揺るぎない信頼関係を築き、組織の心理的安全性を大きく高めます。結果として、メンバーは主体的に挑戦できるようになり、チーム全体のパフォーマンス向上へと直結するのです。

心（マインド）・技（スキル）・体（非言語の態度）という3つの土台を整え、相手のサインを捉えて寄り添う。これらのセオリーは、あなたの共感の“奥行き”を広げるための具体的な行動指針となります。

ぜひ実際のマネジメントの場で意識して実践してみてください。あなたも必ず、チームを牽引するコミュ力の高い「共感上手なリーダー」として、周囲から一目置かれる存在になれるはずです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。