2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

信頼の証ではなく「諦めの表れ」

「自分だけ話を聞かされていない気がする」

「会議では誰も反対しないのに、あとから別の場所で不満が出ているらしい」

「部下が必要最低限の報告しかしてこない」

「メンバーと目が合わない」

もし、あなたが職場でそんな違和感を覚えているなら、その感覚は軽く見ないほうがいいかもしれません。

それは単なる思い過ごしではなく、周囲があなたに対して“無言の圧”を感じているサインである可能性があるからです。

特にリーダーや上司の立場にある人ほど注意が必要です。

本人に悪気はなくても、部下から見ると「この人には言いづらい」「反論すると面倒なことになりそう」「どうせ聞いてもらえない」と思われていることがあります。

すると、メンバーは次第に本音をしまい込みます。

表面上は従順で、会議も穏やかに進む。けれど、その静けさは信頼の証ではなく、諦めの表れかもしれない。

「言っても大丈夫」と思えるのが健全な職場

「心理的安全性」という言葉は、すっかり定着した組織論用語です。

では、「安全」とはそもそも何でしょう。いつも一緒にいればそれで安全、となるでしょうか。

私なりの言葉で言えば、次のような感じです。

「相手をジャッジせずに、存在そのものを認めること」

注意したいのは、心理的安全性を高めるには、自分と感覚が似ている人を集めればいいわけではないということです。

仲のいい人だけで固まり、あうんの呼吸で仕事を進めることではありません。むしろ逆です。

価値観や経験の違う人たちが集まる場であっても、「少し気になることを言っても大丈夫」「間違いや疑問を口にしても責められない」と思える状態こそが、心理的安全性のある職場です。

イノベーションは、予定調和の中からは生まれにくいものです。

新しい発想や改善のヒントは、多くの場合、誰かの小さな違和感から始まります。

「このやり方、少し非効率では？」「お客様は本当にこれを求めているのか？」「この判断にはリスクがあるのでは？」。

そうした声が出てこない組織は、見た目にはスムーズでも、内側では思考停止が進んでいるかもしれません。

違和感を歓迎する

では、「自分は避けられているのでは」と感じたとき、何をすればいいのでしょうか。まず試してほしいのは、自分から“言いやすさ”をつくることです。

たとえば、会議の最後に「何か意見はありますか？」と聞くだけでは不十分です。多くの人は、その場で空気を壊すリスクを取れません。

代わりに、「今日の案で、少しでも引っかかる点があれば教えてほしい」「反対意見があるほうが助かる」「今見えていないリスクを出してほしい」と、違和感を歓迎する言葉を具体的に投げかけてみるのです。

さらに重要なのは、その後の反応です。部下が勇気を出して意見を言ったとき、「でも」「それは無理」「前にもやった」とすぐに否定していないでしょうか。

たとえ採用できない意見でも、まずは「言ってくれてありがとう」「その視点はなかった」と受け止める。この小さな応答の積み重ねが、職場の空気を変えていきます。

リーダーが変われば、メンバーの態度も少しずつ変わります。避けられていると感じたときこそ、相手を責めるのではなく、「自分は言いやすい存在になれているか」と問い直すチャンスです。

あなたの違和感は、組織が変わるための入口かもしれません。

沈黙を安心と勘違いせず、小さな声が出てくる場をつくること。それが、メンバーの心をつなぎ、職場に新しい可能性を生む第一歩になります。