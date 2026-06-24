2012年７月からレ・ブルーを率いているデシャン監督。現在57歳。(C)Getty Images

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　フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、一時的にチームを離脱することになった。

　北中米ワールドカップのI組を戦うフランスは、１節でセネガルを３−１、２節でイラクを３−０で撃破。２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

　現地６月26日の最終節は、同じく勝点６のノルウェーと１位通過を懸けて戦うなか、デシャン監督は不在となる。
 
　フランスサッカー連盟は23日、声明を発表。次のように伝えた。

「ディディエ・デシャンは、ノルウェー対フランスの試合前の練習を指揮できなくなった。また、金曜日のグループI最終戦はベンチに入らない。代表監督は火曜日の朝、母親の訃報を悲しみに暮れて受け取った。葬儀に参列するため、フランスへ帰国する予定だ。

　フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長と協議の上、ディディエ・デシャンは、自身の帰国までの間、アシスタントコーチのギ・ステファンにチーム指揮を委ねた」

　デシャン監督は現在57歳。2012年７月に就任以来、ワールドカップ優勝と準優勝、EURO準優勝など抜群の実績を残している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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