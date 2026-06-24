フランス代表デシャン監督、母の葬儀参列のため一時離脱。注目のノルウェー戦は右腕ギ・ステファンが指揮【W杯】
フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、一時的にチームを離脱することになった。
北中米ワールドカップのI組を戦うフランスは、１節でセネガルを３−１、２節でイラクを３−０で撃破。２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
現地６月26日の最終節は、同じく勝点６のノルウェーと１位通過を懸けて戦うなか、デシャン監督は不在となる。
フランスサッカー連盟は23日、声明を発表。次のように伝えた。
「ディディエ・デシャンは、ノルウェー対フランスの試合前の練習を指揮できなくなった。また、金曜日のグループI最終戦はベンチに入らない。代表監督は火曜日の朝、母親の訃報を悲しみに暮れて受け取った。葬儀に参列するため、フランスへ帰国する予定だ。
フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長と協議の上、ディディエ・デシャンは、自身の帰国までの間、アシスタントコーチのギ・ステファンにチーム指揮を委ねた」
デシャン監督は現在57歳。2012年７月に就任以来、ワールドカップ優勝と準優勝、EURO準優勝など抜群の実績を残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米ワールドカップのI組を戦うフランスは、１節でセネガルを３−１、２節でイラクを３−０で撃破。２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
現地６月26日の最終節は、同じく勝点６のノルウェーと１位通過を懸けて戦うなか、デシャン監督は不在となる。
フランスサッカー連盟は23日、声明を発表。次のように伝えた。
フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長と協議の上、ディディエ・デシャンは、自身の帰国までの間、アシスタントコーチのギ・ステファンにチーム指揮を委ねた」
デシャン監督は現在57歳。2012年７月に就任以来、ワールドカップ優勝と準優勝、EURO準優勝など抜群の実績を残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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