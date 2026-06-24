◆「そりゃ大損するわ…」失敗を人のせいにする投資家の悲惨な末路

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇の投資ノウハウを凝縮して解説する。

業績の警告を「まだ大丈夫」と軽視していない？

投資家を滅ぼす“他責思考”の罠

株式投資において、相場や企業が発するサインをどう受け取るかは、投資家の明暗を分ける重要なポイントです。しかし、人は自分の保有銘柄に対して、無意識のうちに都合の良い解釈をしてしまいがち。すれ違う夫婦の口論を描いた以下のシーンは、そんな投資家の心理的な甘さを見事に浮き彫りにしています。

「それは覚えてる。でも、ただ“厳しい”って言われただけだったから、“無理”ってほどじゃないのかと……そういう深い話がしたいなら、もっとハッキリ言ってくれないと、俺にはわからないよ」

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

「もっとハッキリ言ってくれないと」という甘え

企業が決算発表などで「今後の事業環境は厳しい」とアナウンスしたとき、あなたはどう反応するでしょうか。「厳しいと言っているだけで、業績悪化（無理）が確定したわけではないから大丈夫だろう」と希望的観測を抱き、ホールドし続けた結果、その後の株価急落に巻き込まれるケースは後を絶ちません。

この夫の言い分は、まさに投資における「正常性バイアス（自分にとって都合の悪い情報を過小評価する心理）」そのものです。企業や市場は、個人投資家に対して「今すぐ株を売ってください」と親切に指示を出してくれるわけではありません。「ハッキリ言ってくれないとわからない」という受け身の姿勢では、変化の激しい相場で生き残ることは不可能なのです。

「またそれ。あなたはいつもそう。聞いてないふりして、こっちのせいにする。何もかも、私の責任ってわけ？」「そんなこと言ってないだろ……」

「言ってるも同然よ！」

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

失敗を「他人のせい」にする投資家は成長しない

さらに致命的なのは、損失を出した後に「アナリストの予想が外れた」「会社側の説明が不十分だった」と、自分以外の何かに責任を転嫁してしまうことです。「こっち（妻）のせいにする」夫の姿は、相場で負けた理由を市場や他人にぶつける投資家の姿と重なります。

投資の世界における大原則は「自己責任」です。情報が不十分であったとしても、最終的に買いボタンや売りボタンを押したのは自分自身です。損失の原因を外部に求めているうちは、自身のトレードルールを改善できず、同じ失敗を繰り返してしまいます。

相場が発する「厳しい」というシグナルは、最悪の事態を想定して保守的に受け取るのが鉄則です。そして、結果に対する全責任は自分が負う。この厳しい自己規律を身につけることが、相場という荒波を乗り越え、資産を守り抜くための最大のノウハウと言えるでしょう。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。