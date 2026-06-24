1万円以内で“部屋が垢抜ける”アイテム5選 ママ友が驚き「えっ！本当に建売？」
「えっ！本当に建売？ってママ友に聞かれる」と、劇的なビフォーアフターを発信するインテリア系インフルエンサーのoshiruko_ieさん。今回は、すべて「1万円以内」で購入できる、置くだけ・吊るすだけで部屋が一気に垢抜ける厳選アイテム5選を紹介した。「なくても困らないけれど、あると劇的に違う」というアイテムとなっている。
【画像】1万円以内で「垢抜け！」5つのアイテム
1. 玄関を劇的に変える「ソーラーライト」＆「ウッドパーツLEDライト」
インテリアの印象を大きく左右するのが「照明」。oshiruko_ieさんが提案するのは、工事不要で取り入れられる手軽なライトとなっている。
・ソーラーライト（2個セット） 外構や玄関アプローチに置くだけで、建売住宅がまるで注文住宅のような高級感あふれる佇まいに変身する。
・ウッドパーツのLEDライト（ブラウン） 温かみのあるウッド素材がポイントのコードレスペンダントライト。コンセントの位置を気にせず、「好きな場所に吊るせる」自由度の高さが魅力。
2. 置くだけでこなれ感を演出「キャンドルストーン」
LEDライトと同じショップで購入できるという「キャンドルストーン」。本物の石のようなリアルな質感が特徴で、キャンドルの優しい灯りが部屋に癒やしの空間をもたらす。メガネやアートフレームなどの小物と組み合わせることで、空間の相性が抜群になり、インテリアの上級者感が漂う。
3. 届いたらすぐ飾れる「フレーム付きアート（40×30cm）」
「壁が寂しいけれど、何を飾ればいいか分からない」という人におすすめなのが、こちらのアートポスター。あらかじめフレームがセットになっているため、届いたその日に手軽に飾れる。絶妙なニュアンスカラーが、空間の印象をキリッと引き締める。
4. 出しっぱなしの生活感をリセット「シェイカーボックス（Mサイズ）」
鍵やカメラ、ガジェット類など、ついついサイドボードの上に置いてしまいがちな小物をすっきりと隠してくれるのが「シェイカーボックス」。散らかりやすい場所も、このボックスの中に収めるだけで片付き、ボックス自体の佇まいも美しいので「絵になる収納」としてインテリアを格上げする。
ちなみに、動画内でシェイカーボックスの横に並んでいるお洒落な香水スタンドは、ライフスタイルブランド「LAKOLE（ラコレ）」のプチプラアイテムとのこと。手軽に真似できるリアルな審美眼も、フォロワーからの高い支持を集めている。
5. 空間の統一感を爆上げする「ダミーブック（ブラウン・ホワイト）」
最後を飾るのは、お財布にも優しいお手頃価格の「ダミーブック」です。お気に入りのフラワーベースやデスクライトの下に洋書をそっと重ねて敷くだけで、ディスプレイの高さに立体感が生まれる。
「インテリアの色味とリンクさせること」が、oshiruko_ieさん流の垢抜けテクニック。クッションカバーやラグ、照明のスタンドなどの色とダミーブックのカラーを合わせることで、空間全体に見事な統一感が生まれる。
【画像】1万円以内で「垢抜け！」5つのアイテム
1. 玄関を劇的に変える「ソーラーライト」＆「ウッドパーツLEDライト」
インテリアの印象を大きく左右するのが「照明」。oshiruko_ieさんが提案するのは、工事不要で取り入れられる手軽なライトとなっている。
・ソーラーライト（2個セット） 外構や玄関アプローチに置くだけで、建売住宅がまるで注文住宅のような高級感あふれる佇まいに変身する。
・ウッドパーツのLEDライト（ブラウン） 温かみのあるウッド素材がポイントのコードレスペンダントライト。コンセントの位置を気にせず、「好きな場所に吊るせる」自由度の高さが魅力。
LEDライトと同じショップで購入できるという「キャンドルストーン」。本物の石のようなリアルな質感が特徴で、キャンドルの優しい灯りが部屋に癒やしの空間をもたらす。メガネやアートフレームなどの小物と組み合わせることで、空間の相性が抜群になり、インテリアの上級者感が漂う。
3. 届いたらすぐ飾れる「フレーム付きアート（40×30cm）」
「壁が寂しいけれど、何を飾ればいいか分からない」という人におすすめなのが、こちらのアートポスター。あらかじめフレームがセットになっているため、届いたその日に手軽に飾れる。絶妙なニュアンスカラーが、空間の印象をキリッと引き締める。
4. 出しっぱなしの生活感をリセット「シェイカーボックス（Mサイズ）」
鍵やカメラ、ガジェット類など、ついついサイドボードの上に置いてしまいがちな小物をすっきりと隠してくれるのが「シェイカーボックス」。散らかりやすい場所も、このボックスの中に収めるだけで片付き、ボックス自体の佇まいも美しいので「絵になる収納」としてインテリアを格上げする。
ちなみに、動画内でシェイカーボックスの横に並んでいるお洒落な香水スタンドは、ライフスタイルブランド「LAKOLE（ラコレ）」のプチプラアイテムとのこと。手軽に真似できるリアルな審美眼も、フォロワーからの高い支持を集めている。
5. 空間の統一感を爆上げする「ダミーブック（ブラウン・ホワイト）」
最後を飾るのは、お財布にも優しいお手頃価格の「ダミーブック」です。お気に入りのフラワーベースやデスクライトの下に洋書をそっと重ねて敷くだけで、ディスプレイの高さに立体感が生まれる。
「インテリアの色味とリンクさせること」が、oshiruko_ieさん流の垢抜けテクニック。クッションカバーやラグ、照明のスタンドなどの色とダミーブックのカラーを合わせることで、空間全体に見事な統一感が生まれる。