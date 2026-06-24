《部屋の扉をドンドン！》授乳見たさに娘を追いかけ回す実父…36歳女性がくだした「冷酷な決断」

母親を早くに亡くし、父一人子一人で育った三川由紀さん（36歳・仮名）。周囲から“友達親子”と呼ばれるほど仲が良かった父親は、初孫の誕生を誰よりも喜んでいた。

しかし、東京の自宅に招き入れた父親が「授乳覗き」を始めたことで、良好な親子関係に亀裂が走り始める--。

前編記事〈「おっぱい出てるかぁ？」授乳覗きをやめない実父に吐き気…大好きだった父親の「耐えがたい奇行」〉から続く。

授乳中の娘を追いかけ回す父親

その後、父親の行動はますますエスカレートしていったという。

「娘を連れて自分の部屋に行くと『おっぱいか？』と必ず見にこようとする。本人的には本当に心配そうな顔をして寄ってくるんですよ。鍵のついた風呂場やトイレで隠れて授乳してもダメでした。

すごい勢いでドアを叩いては『おっぱいは出ているのか？大丈夫か！？』と確認してくる。『いい加減にしてよ！』と言っても、『そんな気を遣わないでリビングで授乳したらいいだろう』と笑うだけなんです」

義父に気を遣っていた夫も「お義父さん、流石に授乳を見るのは控えてあげてくれませんか」と注意したというが、「気にするなって！」と華麗にかわされ、由紀さんを一日中付け回すような状態がしばらく続いたそうだ。

「家のどこにいても授乳を始めるとしつこく追いかけてくる。かといって、生後1ヵ月も経っていない頃だったので外にも逃げられない。だんだんストレスで追い詰められていきました。

それだけじゃないんです。退院祝いのお寿司を出前で取っても『ありがとな』って言うだけ。結局、私の家に1週間以上も滞在したのに滞在費を一円も払ってくれませんでした」

修復不能になった親子関係

ただ、由紀さんを一番落胆させたのは、出産祝いを渡すそぶりを見せない父親のダサい態度だった。

「普通、親だったら出産祝いって渡しませんか？気持ちみたいなものだから、たとえ1万円だってくれたら嬉しかったのに……。まさかこっちから『出産祝いはくれるの？』と聞くとは思いませんでした。

それでも父は『値段を考えてんだよぉ』と歯切れの悪い返事をするだけで、最後まで財布を出すことはなかった。旦那のご実家からは10万円いただいた手前、本当に恥ずかしくって。滞在中のご飯代も全部うちが負担しているので収支は正直マイナスです。早く帰って欲しいとずっと思っていました」

そして、変わらず「心配だから」と授乳を覗き込み、背中を向ける由紀さんの肩を揺さぶってくるなど非常識な行動は滞在最終日まで続いた。名残惜しそうな顔をして地元の東北に帰って行った父親は「またすぐ来るからな！」と満面の笑みだったようだ。

一方、その日を境に、父親に対する由紀さんの態度は一変した。

「父も入っていた私の親友とのグループLINEは父を抜いて作り直しました。毎日孫の様子を聞いてきますが、基本は無視しています。普段あまり意見を言わない優しくておとなしい旦那も『しばらくお義父さんには会いたくない』と言っていて、出禁宣言が出されています」

次に会うのは父親が死んだ時

本人にとっては「孫を心配する優しい父親」だったのだろう。だが、産後間もない娘にとっては、自分の身体や育児空間に土足で踏み込まれ続けた感覚だった。

由紀さんは最後にこう語った。

「父は悪気がなかったのかもしれません。でも、悪気がないからこそ余計に怖かったんです。父が帰った後に地元の葬儀屋のホームページをすぐ確認しました。次に会うのは彼の葬式の時だな、と思ったから……。もう二度と会うことはないと思います」

近年は「毒親」という言葉が広く浸透した一方で、「仲良し親子」「友達親子」と呼ばれる関係性の危うさを指摘する声も増えている。距離が近すぎる親子は、境界線が曖昧になりやすい。

特に出産や育児は、それまで見えていなかった家族の違和感が一気に噴き出すタイミングでもある。

家族だから許される--。血のつながりに頼った無遠慮な振る舞いは、時に取り返しのつかない亀裂を生むのかもしれない。

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