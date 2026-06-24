テック業界の今後は「スター・ウォーズ」的な未来像に軍配か。ジョブスが憧れた『スター・トレック』派は絶滅!?

「デジタル革命の最も有名な記録者」によって、テック業界の巨人たちの素顔がすべて明かされる。

「その他大勢のマスク」だった頃からイーロン・マスクとつきあい、1990年にGoogleのセルゲイ・ブリンとラリー・ペイジをとことん取材し、犬猿の仲のジョブズとゲイツの奇跡の対談を成功させ、ジェフ・ベゾスを「野生のマングース」と呼び、マーク・ザッカーバーグを「クソ野郎などではない。それ以上にひどかった」と断じ、19歳のサム・アルトマンに「AIの未来」を語らせた凄腕ジャーナリストの見てきた30年とは?

しばしば偶像化される天才起業家たちが、志を忘れて邪悪に走るまでを、愛と怒りを込めて暴く「ニューヨーク・タイムズ」ベストセラー『世界を壊したビッグテックの悪党ども テック業界“ほぼ”全史の取材録』より、一部を抜粋してお届けする。

『スター・ウォーズ』的な世界

トランプタワーの25階での会合に話を戻そう。テック業界のリーダーたちは集合写真の撮影はなんとかまぬがれたが、映像は残った。一般公開された4分間の映像を見ると、次期副大統領マイク・ペンスとティールの間に挟まれ、トランプがにんまり笑顔で、ティールの手をぎこちなく握ってポンポンと軽く叩きながら、「とても特別な人だ」と褒めちぎっているのが確認できる。

会合が始まると記者陣はすぐに追い出されたが、終了後、ベゾスは「非常に生産的だった」と感想を述べ、オラクルのCEOでトランプ政権移行チームメンバーでもあるサフラ・キャッツはカメラに向かって親指を立て、満足そうな仕草を見せた。しかし、大方は入ってきたときと同じように去るときもこっそり姿を消した。

当然ながら、この会合に出席したテック業界の重鎮は共同でも個人でも声明を出さなかったが、一人だけ例外がいた。トランプだ。トランプチームは議題に上がった13項目を発表したが、その中に移民の項目はなかった。私は会合のあとに出席者たちに電話をかけまくった。マイクロソフトのナデラが具体的に、「天才ビザ」とも呼ばれる、高度専門職向けのH-1Bビザに関して質問したという情報を掴んでいて、聞いたところでは、トランプは「なんとかしよう。それを改善するにはどうすればいいのか？」と応じたらしい。しかし、トランプ政権はこの問題を改善するどころか悪化させ、ついには、H-1Bビザ保持者のアメリカ入国を停止するとまで宣言した。

それは、明るい未来を世界に約束してきた業界にとって、大きな恥辱だった。

2018年11月、私は自分のポッドキャスト「リコード・デコード」でイーロン・マスクにインタビューし、あのトランプタワーでの会合の前に、私が彼に電話で警告した事実に触れた。

「私、あなたに行かないほうがいいって言いましたよね。トランプにしてやられるからって。覚えてますか？ あのときいろいろ話しましたけど……」と言いかけたところで、マスクがさえぎった。

「君の言うとおりだね」

「同意してくれてありがとう、イーロン。私が正しいのは知ってます」

未来を言い当てるのは楽しいが、今回ばかりは喜べなかった。トランプタワーの会合は、1990年代初めからこの業界を取材してきた私の視点が変わる重要な転機にもなった。トランプ政権はあまりにも非人道的だった。私は大学でホロコースト研究を副専攻し、プロパガンダを学んでいたので、トランプがその達人であるのはわかっていた。この政権がどこへ向かうのかは明らかだった。だからこの会合について記事を書いたとき、こう締めくくった。

「『すばらしい新世界』へようこそ。すばらしくも新しくもないが、今、我々はその世界を生きている。破壊者はトランプ、破壊されるのがテック業界だ。これはもう、『ファックファックファック』と言うしかない」

ネット上の怒りが現実世界へと飛び火

私がこれまで書いた中で、「ファックファックファック」はプロとして最上級の文章ではないかもしれないが、自分の失望ぶりを表現したかった。私はテクノロジーが大好きだし、それなしでは生きていけないし、テクノロジーを信じてもいる。テクノロジーが約束する未来の実現には、テック企業の創業者や経営陣が自ら創り出したプロダクトにもっと安全対策を講じるべきだったし、それが何を引き起こすのかをもっと慎重に予測すべきだった。さもなければ、ネット上の怒りが現実世界へと飛び火し、どんどん恐ろしい形で燃え広がる可能性を認識すべきだった。

だが、彼らは無頓着だった。そういう創業者やイノベーターがあまりにも多かった。その態度は、起業時のフェイスブックのスローガンに最もよく表れていた。オフィスに掲げられたポスターには、「さっと動いてぶっ壊す」と書かれていた。これはソフトウェア開発のスローガンで、のちに別のものに置き換えられるのだが（2014年に、マーク・ザッカーバーグが冗談のつもりなのか「安定したインフラでさっと動く」に換えた）、それでも、彼らの根深い幼稚さを表していると思う。子どもは物を壊すのが好きだ。私なら、「さっと動いて変化を起こす」にする。いや、もっと大人びた、「さっと動いて修復する」がいいかもしれない。

しかし、彼らはまず「ぶっ壊す」から始める道を選んだ。そして、その軽率さが世界中に害をもたらした。これがむしろ、私にとってはアメリカの現状を理解する助けになった。フィリピンでは、ドゥテルテ大統領の麻薬戦争を批判した人々がSNS上でひどい嫌がらせを受けていた。調査報道を得意とするフィリピンのジャーナリスト、マリア・レッサはこれを調査し、2016年8月、衝撃的なデータをフェイスブックに示し、危険を訴えた。ところが、フェイスブックは彼女の報道から2年が経過するまで、問題のページを削除しなかった。

2017年、私はマリアから連絡を受けた。SNS上で急速に広がる脅威をどうにかしたいから、フェイスブックを説得するのを手伝ってくれないかと言うのだ。「フィリピンで起きていることは『炭鉱のカナリア』で、あなたにも起きます。この脅威を阻止するのを手伝ってもらえませんか」とマリアは言った。のちに彼女は、母国フィリピンで起きていた恐ろしい現実を明らかにした功績が認められてノーベル平和賞を受賞した。

あとでわかったが、いくら私が警鐘を鳴らしても、この脅威を止められはしなかった。それどころか、以来毎年、テクノロジーが招く混乱はスケールが大きくなり、次から次へと新たな懸念が増えるばかりだ。愚かにも「X」と改名したツイッターは、人種差別者、女性蔑視者、同性愛嫌悪者が繰り広げる陰謀論をリツイートして支援するプラットフォームになり果てた。そうさせたのは、世界一の富豪である男だった。AIのディープフェイクと偽情報が仮想のパンドラの箱を開ければ、現実世界の疫病を超える猛スピードで、人類を苦しめる災いが解き放たれる可能性がある。中国資本のティックトックは10代のユーザー向けに安全機能を取り入れて親の不安を和らげているが、私がインタビューした世界各国の政府関係者からは、中国共産党の監視の目を世界中に広げる可能性は否めない、と懸念の声を聞くことが増えている。

『スター・ウォーズ』派か『スター・トレック』派か

私は長らくテック業界で働くうちに、この業界の人々が抱く未来像は『スター・ウォーズ』と『スター・トレック』のどちらかの影響を受けているという持論を持つようになった。『スター・ウォーズ』系は善の勢力がダークサイドと戦うが、周知のとおり、はらはらするほどその戦いは互角だ。デス・スターは破壊され、英雄も命を落とすが、デス・スターは再建され、悪は蔓延る傾向にある。

一方の『スター・トレック』系はそうではない。宇宙船のクルーは協力しながら遠い世界へ旅をし、まるでベネトンのコマーシャルのように、寛容を促進し、悪党たちに改心を迫る。それでたいていはうまくいく。当然、私はスター・トレック派。アップルの伝説的創業者スティーブ・ジョブズもだ。有名なITコラムニストのウォルト・モスバーグと私が共同主催した2007年のATD（オール・シングス・デジタル）カンファレンスに登壇したとき、ジョブズは、「私はスター・トレックが好きでね。スター・トレック的な未来が欲しい」と言っていた。

そのジョブズも亡くなって久しい。どうやら「スター・ウォーズ」的な未来像に軍配が上がったようである。まるで意図していなかったとしても、結果的に、テック企業は孤立や怒りの種をまき、スマホ依存を助長し、共同体を破壊し、政治、政府、社会組織を妨害した。そしてなによりも、彼らには私たちの心を鈍らせた責任がある。より良い世界にしたかっただけの無害な若造たちが、成功して王者のごとく振る舞い、ダース・ベイダーのコスプレを楽しむ姿はSFさながらである。けれど、私がこれから話す内容はSFなどではなく、すべて実際に起きた事実なのである。

「ファックファックファック」と言いたくなるのも仕方がない。（翻訳：新田享子）

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