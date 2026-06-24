ナイキ、アディダス商品が1万円分タダになる「おすすめ株」も…行楽シーズンや日々の生活で大活躍「優待銘柄5選」

行楽シーズンにぴったりの優待

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。

中東の戦争に、ナフサ不足。そして、賃金は大して上がらないのに物価は上昇。こうした悪いニュースが続く中、日経平均はグイグイと上昇しています。

ただ、この上昇に寄与している銘柄は限られた値嵩株や外国人投資家が好きな銘柄で、株主優待投資家の皆さんはあまり恩恵を受けていないように思います。

ですが、こんな時こそ株主優待。優待株のような中・小型株は最後に上昇してくるはずです。

特に6月は優待銘柄が約160もあり、ご予算や優待内容などを考えると、ご自身に合う銘柄がきっと見つかると思います。焦らず、じっくり育てる良い期間だと考えてみると良いかもしれません。

前編記事〈高額商品もタダになる「マクドナルドのすごい優待」…すかいらーく、ガスト、バーミヤン、築地銀だこもお得に「人気外食＆食品系の優待銘柄9選」〉では、食べ物ばかりに目がいってしまいました。

この後編では、秋の行楽シーズンや日々の生活に役立つ雑貨などがいただける優待も紹介します。

アルペン株のお得な優待券

すでに始まっているサッカーW杯。今年は秋に名古屋でアジア大会・アジアパラ大会も開催されます。スポーツ人気になるのではと、アルペン（3028）を選んでみました。

優待券は、アウトドア用品やスポーツウェア、スニーカーなどの購入に使えて、秋のスポーツシーズンに役立つと思います。店舗で販売しているナイキやアディダスといった人気ブランドの商品も対象。アルペンだけでなく、スポーツデポやゴルフ5などのグループ店でも利用できます。

100株で1000円ですが、500株だと1万円になりお得。株価が下がったときに買い集めるのも良いかもしれません。

女性好みの優待がいただけるBRUNO(3140)。RIZAPグループ傘下で、インテリア雑貨やキッチン雑貨、トラベルグッズなどの企画・販売をしている会社です。

以前は優待申し込み時にサイトが繋がらず、イライラしましたが、現在は解消されスムーズになりました。ですが人気の商品はあっという間に無くなってしまいます。投資額に対して優待額が高く、お得な銘柄の一つです。

最後にちょっと面白い優待銘柄も。

お菓子もたくさん買える

低価格ヘアカットに特化した「QBハウス」を展開しているキュービーネットホールディングス（6571）。店舗は駅の構内や駅チカにあり、利用しやすいと思います。配当も約3％と魅力的。身だしなみも優待でどうでしょう。

「おかしのまちおか」を展開している、みのや（386A）。今回初優待で、1年以上継続保有が必要ですが、2026年6月は縛りがありません。優待は200株以上ですが、優待券2000円相当ならお菓子もいろいろ買えそうです。

最後に今は少なくなりました、1株で優待がいただける銘柄。クラレ（3405）の6月優待は希望する全株主にカレンダーが届きます。写真も奇麗なとても素敵なカレンダー、今なら株価約1600円でいただけますよ。

ざっと見てみました6月権利の優待銘柄。6月は優待ジャンルも幅広く、金券類なども多くあります。ご予算や近くに店舗があり使いやすい、気に入っている銘柄をじっくり選んでみてください。優待が届く頃は季節も良いはず。外食やスポーツなど、優待で大いに楽しんでみてください。

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