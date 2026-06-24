「電話が怖くて仕事ができない」と泣いた新入社員…Z世代を知らぬ間に追い詰める企業の”仕組み”

「電話が怖くて仕事ができない」--あこがれの会社に入りながら、わずか数か月で出社できなくなった新入社員。これを「本人の弱さ」の問題で片づけていいのか。LINEやSNSで育ったZ世代が電話を苦手とするのには理由がある。本当に問題にすべきは、新人に電話を丸投げし、相談もできないまま放置する企業側の"仕組み"ではないか。若手社員の電話応対をめぐる問題を、事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

前編記事はこちら→「電話は3コール以内で出て」と言われ夜も眠れず…新入社員が犯した"取り返しのつかないミス"の中身

本記事の登場人物

A坂さん：22歳。 あこがれの文具メーカー・甲社に入社し管理課に配属された新入社員。LINEやSNSで育ち電話応対の経験がなく失敗を重ねる中、ボールペン500本の納品連絡を失念し得意先・乙社を怒らせる大きなミスを犯す。「電話が怖くてもう仕事ができない」と泣き、出社不能に……。

B上さん：28歳。 甲社管理課の主任でA坂さんの直接の指導役。配属初日に暗黙のルールを簡単に伝えただけで電話応対を任せ、ミスがあるたびにため息や注意で対応した。多忙でA坂さんが相談できる雰囲気もつくれなかった。

C田課長：40歳。 甲社管理課の課長でA坂さんの上司。「電話くらいちゃんとやって」「仕事の基本だろ?」と叱責を重ね、納品ミスの際は「会社の損失」「報告しなかったこと」を強く責めた。

D川さん：甲社の得意先・乙社の担当者。ボールペン500本の納品遅れに激怒、C田課長にも「甲社の製品はもう買わない」と宣言し、A坂さんのミスが表面化する引き金となった人物。

E元部長：50歳。 甲社の人事・総務の責任者。A坂さんの無断欠席を受けて自ら本人に連絡し、「電話が怖くてもう仕事ができない」という訴えを聞き出すのだが……。

なぜ職場の「電話」はなくならないのか？

メールやチャット、SNSの普及により、企業の通信手段は多様化した。メールは記録性と正確性に優れ、チャットは即時性と手軽さがあり、SNSは情報発信や顧客と接点を持つためのツールとして有効だ。しかし、これらでは代替できない領域が電話にはある。

電話は声のトーンや間から相手の状況を読み取り、その場で確認・判断しながら複数の課題を同時に処理できる“リアルタイム性”を持つ。顧客の不安を即座に解消し、社内調整を短時間で進められる点は文章ベースのコミュニケーションでは補えない。企業にとって電話は業務効率とサービス品質を支える重要なインフラであり、新入社員が対応を苦手にするからといって利用を減らすことは現実的ではない。

企業が新入社員に電話応対を任せる理由

企業が新人に電話応対を任せるのは、業務理解を早める効果があると考えられてきたからである。電話には顧客名や取引先、要件、担当者、専門用語など業務情報が凝縮されており、応対することで会社の全体像をつかみやすい。また、電話は外部との最初の接点になりやすく、直接の対話を通じて関係構築のきっかけになるとされてきた。さらに「新人のうちに場数を踏ませる」「電話応対は社会人の基本」という企業内での価値観も根強い。ただし、これらは企業と顧客、社員同士をつなぐ通信手段として電話が中心だった時代の前提であり、現代の若手の考えとは必ずしも一致しないところもある。

若手社員が電話応対を苦手にする理由

新入社員（Z世代）に電話応対を苦手とする者が多いのは、単に「慣れていないから」という表面的な理由だけではなく、育ってきた環境や時代背景、コミュニケーション文化の変化が深く関係している。彼らの価値観を理解するには、電話というツールが彼らにとってどう見えているのかを把握する必要がある。

（1）SNS・チャット中心の「非同期コミュニケーション世代」

Z世代はLINEやSNSを中心に育ち、相手の時間を奪わず、自分のタイミングで返せる非同期型のやり取りが基本だが、電話は即時の返答と判断を求める同期型コミュニケーションであるため扱いに慣れていない。

（2）コロナ禍の影響で「対面経験」が極端に少ない

特に2020〜2023年に大学生活を送った世代は、授業・サークル・就活の多くがオンラインで行われ初対面の人とリアルで会話する経験が不足している。従って表情や雰囲気から情報を読み取る訓練が少なく、声だけで状況判断する電話は難易度が高い。

（3）臨機応変な状況への耐性が弱い

インターネットで検索すれば答えが出る環境で育ったため、正解のない状況で瞬時に判断する”電話応対は強いストレスになる。

（4）電話応対のマナーを体系的に学んでいない

学校やアルバイトで電話応対を経験する機会が少なく、職場で暗黙のルールのまま新人に電話を任せる文化が残っていると適応が難しい。

（5）「電話＝怒られるリスク」というイメージが強い

リアルタイムのやり取りのため、聞き間違いなどがトラブルにつながる。怒られる場面に慣れていないZ世代にとっては心理的負荷が大きい。

（6）「内容を理解しながらメモを取る」というマルチタスクの壁

メモを取りながら電話応対をすることはよくあるが、「聞く・理解する・書く」を同時に行うことは、未経験者にとって高度なマルチタスクである。視覚情報がないぶん脳の負荷が高く、業務知識や経験が浅い新人ほど、「聞き取れない→メモが取れない→焦る→さらに聞き逃す」という悪循環に陥りやすい。

企業側の問題点の整理と改善策

新入社員が電話応対を苦手としている理由は、企業側の仕組みに問題がある場合も多いので、そのための改善策をいくつか挙げてみたい。

（1）電話応対のルールを明文化し、共有する

「誰が電話を取るか」「何コール以内に出るか」「初動で応対した人がどこまで聞き取るか」などが暗黙知であったり、指導係の裁量にまかせる企業が多い。名乗り方、取次ぎ、メモの取り方、NG対応などをマニュアル化し、誰でも再現できるテンプレートとして提供する。また、電話応対の出来不出来が企業にとってどんな意味を持つのか（顧客の獲得や損失、社内連絡の不備による業務の停滞など）を説明することで、新入社員にその重要性を認識させることも大切である。

（2）電話応対を新入社員の仕事に固定しない

電話応対をスムーズに行うには業務知識や判断力が必要であり、メモの取り方など高度なスキルも含まれているため、新入社員ばかりに集中させるのは非効率である。例えば繁忙期などは電話番をチーム全体で分担する、顧客からのクレームは当面の間先輩社員が応対するなどの方策が必要である。

（3）ロールプレイ研修で安全に失敗できる場を作る

電話応対のスキルは、実際に声を出し、会話の流れを体験しないと身につかないので、ロールプレイ研修は非常に効果的だ。「先輩が相手役をする」「よくある問い合わせを再現する」「メモの取り方を練習する」など失敗しても怒られない環境、すなわち新入社員が安心して練習できる場を作ることで、本番での緊張が大幅に軽減される。

（4）優先順位を明確化し、判断の迷いをなくす

通信手段としてメール・チャット・SNSなどが混在する職場では、対応の優先順位が曖昧だと業務に支障をきたしやすい。「電話応対が最優先」「作業中でも電話を取る」など、職場としての判断基準を明確にする。

（5）電話文化そのものをアップデートする

不要な電話、目的が曖昧な内線、メールで済む連絡がないかなど、何でも電話に頼る環境を見直すことで、業務効率の向上に繋げる。

（6）相談できる仕組みを整える

電話応対で困った際にすぐに相談、対処できる体制（OJT担当、メンター、上司など複数の窓口を設けることが望ましい）を整えることで、新入社員の混乱とミスを防ぐことができる。

甲社の問題点

上記の対処策を踏まえたうえで、改めて甲社を例にすると、次の問題点が浮かび上がる。

（1）電話応対のルールが暗黙知のまま放置され、教育が極めて不十分である

A坂さんは、配属初日にB上主任から簡単なレクチャーを受けただけで電話応対を任されている。 「新人が電話を取る」「3コール以内」「名乗り方」「取次ぎ」などはすべて暗黙のきまりであり、体系的な教育は存在しない。 A坂さんは業務に対する理解が不十分のまま業務をしているので、ミスや顧客からのクレームに繋がっている。

（2）電話応対を新人の仕事として固定し、難易度に対する理解がない

甲社では「新人が電話を取るのが当たり前」という文化が根強く、 電話応対が業務知識・判断力などマルチタスクを要する高度なスキルであるという認識が欠けている。 そのため、業務経験がないA坂さんに大量の電話応対をさせ、ミスやクレームが起きる前提の環境を作っている。

（3）相談・フォロー体制がなく、失敗しても支援されない職場環境である

A坂さんが困っても、B上主任は忙しくて相談できず、C田課長は叱責するだけで、フォローや振り返りがないという状態で孤立しやすい構造になっている。 結果として、ミスが起きても改善されず、精神的負荷だけが蓄積し、最終的にA坂さんは出社不能に追い込まれた。

以上の問題点に対して、その後社内ではどう対処したのかを見てみよう。

A坂さんの無断欠席を心配したC田課長は、幾度となくA坂さんの携帯に連絡を試みたが返答がないので、午後、E元部長（甲社の人事・総務の責任者で50歳）にその旨を報告した。E元部長はすぐにA坂さんの携帯に電話をし、彼と話すことができたが……。

「A坂君、泣きながら私にこう言ったよ。『電話が怖くてもう仕事ができない』と……。C田課長はこのことを知っていたのかな？」

E元部長の問いかけにC田課長は言葉を失った。

「知らなかった。まさかそんなに悩んでいたとは……」

その後E元部長はA坂さんと処遇について話し合い、病院へ行くことを勧めた上でしばらく自宅療養をさせることにした。そしてC田課長にはA坂さんの復帰後の対処を求めた。

体調が回復し2週間後に出社してきたA坂さんは、C田課長に呼ばれた。

「電話応対について君へのフォローが不十分ですまなかった。しかし管理課にとってこれは重要な仕事だから続けてもらいたい」

「そんなこと、私には無理です……」

そこでC田課長は提案をした。

「当分は電話を取り、そのまま担当者に取りつぐだけでいい。相手がいきなり用件を話し始めたら、一旦保留にしてB上主任か私に電話を回す……。これならできるよね？電話応対の具体的な方法はB上主任が詳しくレクチャーやフォローをするし、きちんとしたマニュアルも用意する。とにかくステップを踏んで慣れていこう」

「わかりました」

笑顔になったA坂さんを見たC田課長は、話を終えると早速自席のPCを立ち上げ、マニュアル作りに取り掛かった。

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