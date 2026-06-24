ソトは94万7033票でナ・リーグ6位…大谷は230万票以上

好成績を残しても風向きは厳しい。MLB機構は22日（日本時間23日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第2回中間発表を行った。大谷翔平投手が両リーグ最多の231万735票を獲得した一方、メジャー最高額契約を結んでいるフアン・ソト外野手（メッツ）はナ・リーグ外野手部門で6位にとどまり、米ファンからは辛辣な声が寄せられている。

今年のオールスターゲームは7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。ファン投票では各球団から各ポジション1人（外野3人）がノミネートされ、指名打者を含めた9人のスタメン出場野手を決定。1次投票は25日（同26日）まで行われ、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人（外野手は最大6人）を決定する。

発表時点でソトは打率.301、17本塁打38打点、出塁率.398、OPS.974をマーク。OPSはリーグ1位と十分にオールスター級の数字を残している。しかし悲しいかな、メッツは今季開幕から苦戦しており、大谷を超える15年総額7億6500万ドル（約1235億円）の契約を結ぶ天才打者に対しては、辛辣な声が殺到している。

まさかの当落線上の6位にとどまり、「8億ドルも払ってるのにこれ？」「ソトの契約で将来のドラフトピックも損失。オーナーとGMの大失敗」「高額契約なのにチームは最下位争い」「最高給料で凡庸」「ソトは給料分に見合ってない。トレードしろ」「アクーニャやマーシュより劣ってる」「ソトは数字を積み上げるだけでオールスターじゃない」「最高給料取りながらオールスターの当落線上以下」「守備は平均以下、走塁も平均以下。高額契約でこれか」「6000万ドル稼いでてHRやRBIでリーグトップじゃないのに誰が投票すんだよ」と厳しい声が向けられている。（Full-Count編集部）