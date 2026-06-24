日本の美術館の「常設展は弱い」という言説に隠された誤り、欧米型常設展との「根本的な違い」があった

「日本の常設展は弱い」はほんとうか

先の記事【日本の一部の美術展はなぜ異常に混雑するのか…見えてきた「入場料依存」の実態と「学術機関としての美術館」の終焉】では、日本の美術館が企画展中心主義であることを扱った。そして、企画展中心主義が語られるとき、必ずといっていいほど持ち出されるのが「日本の常設展は弱い」という言説である。

「こちらのチケットで一緒に常設展をご覧になれます」というフレーズが象徴するように、美術館自らが所蔵するコレクションを公開する常設展は、しばしば企画展を見た時に抱き合わせで見られるオマケのような存在として認知されているフシがある。どんなに企画展が繁盛していても常設展は同じ建物内かと見紛うほど閑散としているし、常設展を目的に美術館を訪れる人は少数派といっても過言ではない。

こうした観点から、日本の常設展は集客力の高い企画展と比較して弱いと考えられてきた。しかしこの通説を鵜呑みにしていいものだろうか。

名画が少ないわけではない

常設展の弱さの原因としてよく挙げられるのは「日本にはフェルメールの《真珠の耳飾りの少女》やマネの《笛を吹く少年》のように、その作品を見るためだけに美術館に足を運びたくなる名画が少ない」とする見方だ。

こうした考えには一定の説得力があるものの、個人的には懐疑的である。今思い浮かべるだけでも、国立西洋美術館にはルーベンスの《眠る二人の子ども》やモネの《睡蓮》があり、東京国立博物館には菱川師宣の《見返り美人図》や黒田清輝の《湖畔》があり、京都国立博物館には《風神雷神図屏風》……といった具合に教科書級の名画が所蔵されている。それらは確かに《モナ・リザ》のように単独で何十万人も集客できるスター作品ではないが、日本の常設展の人気のなさを説明する理由として「名画がないから」は十分ではないように思える。結論を先取りしてしまえば、むしろ根本的な問題は、それらの名作をいつ見られるのかわからないことにあるのではないか？

常設展でもハイペースな展示替え

企画展が期間限定の特別な展示であるのに対し、常設展は「常に展示されている」から常設展、というのが便宜上の区別である。

「常に展示されている」という点に関して、欧米では常設展示の全体構成が何十年も維持されることも珍しくない。たとえば、イギリスのテート・ブリテンでは、2023年に約10年ぶりの、そして同ナショナル・ギャラリーでは2025年に30年以上ぶりの常設展の大規模な展示替えが行われた。両者ともに貸し出しに伴う一部作品の入れ替えや、小規模な展示替えは定期的にあるものの、展示室全体の構成を抜本的に見直すような展示替えは極めて稀である。

ところが、日本の常設展はハイペースで展示替えを行う。多くの館で年に数回、展示室の作品を総入れ替えすることが一般的であり、展示内容は常に変化している。いうなれば、日本の常設展の実態は「コレクションを用いた企画展」である。実際、多くの美術館が「常設展」の代わりに「コレクション展」という名称を用いるのも、常に同じ作品を展示しているわけではない実態を端的に表している。言い換えれば、日本の常設展には「常設なのに何が展示されているのかわからない」という落とし穴があるのだ。

「コレクション展」がもたらす欠点

都度展示される作品が流動的なコレクション展は、リピーターにとっては退屈しない美点もあるが、同時に欠点にもなりえる。仮に、草間彌生の平面作品を見たい観光客がいるとしよう。その場合、現実的な選択肢は、草間の出身地である長野県の松本市美術館か東京の草間彌生美術館を勧めるかの二つに絞られる。どちらかを訪ねれば、ある程度まとまった点数の草間作品を見ることができるだろう。ところが、「初期作品を見たい」となると話は別だ。日本のどこにも必ず見られる保証のある美術館はない。

たとえば東京国立近代美術館は、草間が1952年の初個展で展示した貴重な作品《残骸のアキュミレイション(離人カーテンの囚人)》を所蔵している。が、無論この名作は常に展示されているわけではない。草間彌生レベルの世界に通用するビッグネームで、そのキャリアの端緒となった作品であれば、歴史的価値の面でも知名度の面も、集客力の備わったスター作品になりうる条件は十分に備えているにもかかわらず、その作品を鑑賞できる機会は不定期かつ不透明なのだ。

この現象は何も草間に限った話ではない。日本の美術館は意外なほど、あの美術館に行けばあの作品が必ず見られる、という環境がない。ゆえに、日本では「マネの《笛を吹く少年》を見るためにオルセー美術館へ行こう」といったような美術館と作品が紐づくことによる来館動機がそもそも生まれにくい。

対照的に、青森の十和田市現代美術館は「確実にこの作品が見られる」ことを強みにしている日本でも稀有な存在だ。ロン・ミュエクによる高さ4メートルの女性像《スタンディング・ウーマン》を擁する美術館だといえば、思い当たる方も多いのではないだろうか。同館は決して交通の便が良いとは言い難い立地にありながら、来館者のうち約7割が県外から訪れる観光スポットでもある。その人気を支えている大きな要因のひとつが、ミュエクや塩田千春、奈良美智を含む恒久設置作品を展示する常設展である。日本の多くの美術館が企画展を集客の柱としているなか、興味深いことに、十和田市現代美術館では常設展示が観光資源として機能しているのだ。作品と場所が結びついて記憶されることは、間違いなく人々を美術館へ向かわせる大きな動機になりうる。

日本特有の作品保存に対する考え方

さて、ここまで十和田市現代美術館を例外として、日本の常設展の展示替えが頻繁なことを指摘した。その理由としてまず考えられるのは、物理的な制約である。日本の美術館は欧米の大規模館と比べて展示スペースが限られている。限られた空間で所蔵品を幅広く紹介するためには、展示替えをせざるを得ない。しかし、おそらくこの小さい展示室と膨大なコレクションのアンバランスな関係以上に、展示替えの頻度に大きな影響を与えているのは、作品保存に対する考え方だろう。

日本では文化財保護法に基づいて、国宝や重要文化財の年間公開日数と移動回数に制限が設けられている。いわゆる「60日ルール」と呼ばれるものだ。2018年の法改正によって一部内容が緩和されたが（素材や状態によって年間最大150日）、それでも日本が誇る目玉作品を長期間常設展示できないことには変わりがない。

また、浮世絵版画や日本画など紙や絹に描かれたデリケートな作品は、光（照明）によるダメージを受けやすい。たとえ国宝や重要文化財に指定されていなくとも、素材が脆弱な作品を恒常的に展示することは困難で、ゆえに作品を一定期間展示した後に作品を休ませる運用が定着している（ちなみに大英博物館でも日本ギャラリーは年３回の展示替えを行う）。日本において興味深いのは、この保存を優先する運用が日本画だけでなく、光への耐性が強いはずの油絵を含むコレクション全体にも広がっている点だ。たとえば、東京国立博物館では、作品の素材ごとに年間展示期間の目安を定めており、油彩画であっても原則3か月以内としている。

こうした複合的な背景によって、日本では作品を常設できない。そして作品が頻繁に入れ替わる結果、観客は「今何が展示されているのか」を把握しにくくなる。いうなれば、日本には《真珠の耳飾りの少女》に匹敵する名画が存在しないのではなく、名作を継続的に展示し、《真珠の耳飾りの少女》のような集客力を持つスター作品へと育ててゆく環境が備わっていないのだ。

そもそも「欧米型常設展」が存在しない

日本の常設展（≒コレクション展）は、企画展ほどのイベント性もなければ、欧米の常設展ほどの恒常性もない。仮に「日本の常設展が弱い」という理解を受け入れるならば、この中途半端な立場こそが「弱さ」の正体である。

しかし見方を変えれば、この中途半端さ＝常設展が弱いという評価そのものが、日本のコレクション展を欧米型常設展と同じ物差しで測ろうとしてきた結果にすぎない。そもそも「常設展」という概念は、王侯貴族や国家のコレクションを恒久的に市民へ公開する西洋の歴史的文脈の中で成立したものだ。日本の美術館が本格的に増えたのは戦後のことであり、出発点からして欧米と成立経緯が異なる。だとすれば、なにも日本で「常設展が人気にならない」と悲観する必要はない。誤解を恐れずにいえば、日本には、欧米でいうところの「常設展（permanent exhibition＝パーマネント）」がもとからほとんど存在していないのだから。

ここで申し添えておきたいのは、日本に欧米型の常設展がほぼ存在しないことは、必ずしも日本の美術館が欧米よりも劣っていることを意味しないという点だ。

日本の常設展（≒コレクション展）の特徴は、単なる名品展示や所蔵品のローテーションではない点にある。学芸員が都度、企画展さながらのテーマを設定して収蔵品に新たな角度からスポットライトをあてている。この労力と手間のかかる仕事をハイペースで継続している事実は、端的にいって称賛に値する。そして、その恩恵として、来館者は訪れるたびに異なる作品や新たな解釈に出会うことができている。作品の解釈・価値は不変ではなく、それらを都度アップデートすることができるという側面は、間違いなく日本の美術館文化の大きな特徴であり、強みである。したがって欧米型の常設展がないことを日本の美術館制度の失敗とみなすのではなく、異なる展示文化を発展させてきたとポジティブに見るべきだろう。

流動性を前提とした情報インフラ整備

「日本の常設展は弱い」という言説のボトルネックは、日本の常設展（≒コレクション展）と欧米型常設展を混同している点にある。日本独自の常設展（≒コレクション展）がいわゆる欧米型のパーマネントな展示とはまったく別物の営みであることを前提とするならば、求められるのは、集客力の高い名作を買い集めて欧米型へ接近することではなく、いまある常設展（≒コレクション展）の流動性に対応する情報インフラを整備することだ。

現状、多くの美術館で日本の常設展（≒コレクション展）の作品リストがウェブ上で公開されているものの、それらは基本的に文字情報にとどまっている。作品図版が掲載されていない場合、来館者は展示内容を具体的にイメージしにくい。ましてタイトルが《無題》や記号的な番号のみで構成されている場合、その情報だけから作品を想像することは容易ではない。

そこで筆者が重要だと考えるのは、「今何が展示されているのか」を視覚化するユーザビリティの改善にある。その基盤として期待できるのが、文化庁が展開し、現在は国立アートリサーチセンターが運営する「全国美術館収蔵品サーチ SHŪZŌ」だ。もしこのデータベースと各館の展示情報が同期・連携し、現在展示中の作品を画像付きで一覧できる仕組みが実現すれば、常設展（≒コレクション展）へのアクセス性は飛躍的に向上するだろう。

もっとも、その実現には著作権法47条をはじめとする作品画像の利用ルールや各館のデータベース整備など解決すべき課題も少なくない。実現までには相当の時間を要すると考えられるが、展示作品のビジュアルが事前にわかるようになれば、特定の作品を目当てにコレクション展へ足を運ぶ鑑賞者も増えるだろう。日本のコレクション展はもっと注目を集め、存在感を放ち、強くなれるに違いない。

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