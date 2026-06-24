中村玉緒さんが嫌々ながら、それでも”天然キャラ”を演じ続けた本心…関係者明かす「勝新さんを慕っていたからこそ」

誰もがその演技と人柄に惚れ込んで

「玉おばちゃんと最後に会ったのは昨年の秋です。お見舞いに行ったときに『今度、水戸黄門のドラマに出演する』と伝えたら、『絶対に観るわ。私も昔、水戸黄門に出たんやでぇ』と嬉しそうに言ってくれました」

6月9日に肺炎で亡くなった女優・中村玉緒さん（享年86）の甥で、俳優の若山騎一郎さん（61歳）は、こう寂しげに振り返った。

歌舞伎界の名門「成駒屋」で育った玉緒さんは、日本映画の黎明期にスターとして活躍した。

最後の出演作となった映画『THE RIGHT MAN 正義の男』（'25年）で、主演を務めた金田明夫さんは、こう語る。

「玉緒さんのシーンは、ほとんどアドリブなんです。監督は、それほど演技と人柄に惚れ込んでいました。演技後には『こんな感じで、よろしおすか？』と京都弁でゆったりと話すのがかわいくて、印象に残っています」

「またパパ（勝新）に会いたい」

バラエティ番組では「天然キャラ」を発揮して、お茶の間から愛された。その舞台裏には、夫・勝新太郎（'97年没）の死があったという。

「勝おじちゃんの残した借金を返すにあたり、当時の所属事務所の会長がバラエティ番組出演を勧めたんです。実は、当初は乗り気ではありませんでした」（前出・若山さん）

会長の説得に応じて嫌々ながらも出演したところ、大当たり。勝が亡くなって約25年後に、借金を完済した。

「入居していた施設の部屋には勝おじちゃんの写真がズラッと貼られていました。心底、おじちゃんのことを愛していたのでしょう。『またパパ（勝新）に会いたい。あのときが一番幸せやった』と喋っていたのが印象に残っています」（同前）

約30年ぶりに天国で会う二人は、泉下でどんな会話をするだろうか。

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「週刊現代」2026年7月6日号より

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