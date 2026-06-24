天皇陛下が覚悟の上で「政府にモノ申した」真意とは…「人格否定発言」から20年、国民の判断いかに

「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」

6月11日に行われた訪欧前の会見で、「皇室の活動と皇族数とのバランス」について問われた天皇は、このように回答した。

“かなり踏み込んだ”ご発言の真意

「婉曲表現とはいえ、陛下にしては珍しくかなり踏み込んだご発言でした。つまり裏を返せば、政府が進める皇室典範の改正は、『国民の理解が得られるもの』になっていないと指摘されたわけですから」（皇室担当記者）

10日には衆参両院の正副議長が集まって、皇室典範改正に関する「立法府の総意」を取りまとめた。そこでは皇族数を確保する方法として、女性宮家の創設と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える2案が盛り込まれている。

「会見中に『天皇や皇室にとって家族はどうあるべきか』と聞かれた陛下は、上皇ご夫妻の手で育てられて、幼少期から各国の王族と交わりながら、皇族としての振る舞いを学んでいったことを振り返っています。これも言外の意を汲み取るならば、一般家庭で育った旧宮家の男子が急に皇室に入っても、皇族としての務めを果たすのは難しいので、もっと慎重に議論を進めてほしいと示唆されたのでしょう」（同前）

「人格否定発言」以来の出来事

現憲法下での天皇はあくまでも「象徴」であり、政治的な発言は許されていない。何事にも慎重な今上天皇がここまで踏み込んでモノ申したのは、'04年の「人格否定発言」以来ではないか。

「あの発言が飛び出たのも、同じく欧州歴訪の前に行われた記者会見でした。あのときと同じく、今回の会見が国民的な議論を巻き起こし、決まりかけていた皇室典範の改正に影響を与えるかもしれません」（同前）

冒頭の発言部分を切り抜いた動画はXで拡散され、5000万回も再生されている。果たして国民はどのような判断を下すのだろうか。

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「週刊現代」2026年7月6日号より

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