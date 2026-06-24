「末期的状態の帝国海軍」が考案した「自転車空戦」の全容【太平洋戦争】

昭和19（1944）年6月15日、日本政府が「絶対国防圏」と定めた要衝・マリアナ諸島のサイパン島、次いでテニアン島に米軍が上陸すると、日本国内からはマリアナ救援のため、航空兵力を、サイパンが攻撃圏内となる中間地点の硫黄島に派遣した。

すると、勢いに乗る米機動部隊は、日本本土からマリアナ諸島への増援を遮断するため、硫黄島に猛襲をかけ、6月24日、7月3日、4日の3度の空戦で日本軍航空部隊を壊滅させた。

ちょうど梅雨の時期で、本州南岸に停滞する梅雨前線に阻まれた事情もあるとはいえ、日本側は戦力を逐次、小出しに投入しては、各個に撃破される悪循環をいたずらに繰り返した。これは、2年前のガダルカナル戦の失敗と何ら変わることのない日本軍の悪弊だった。米軍を凌駕する戦力を一度に揃えられないのは、日本の国力の限界だったと言っていい。そもそも、アメリカの物量を相手に、ハナから勝てる見込みのない戦争だったのだ。

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歴戦の零戦搭乗員を揃えて戦ったにもかかわらず…

日本側はサイパン沖の敵機同部隊に向け、攻撃隊を出撃させたが、戦闘機隊が壊滅した状態では護衛戦闘機も満足につけられず、いずれも失敗している。はじめに大量の戦闘機を発進させて日本の戦闘機隊の抵抗力を失わせ、あとで護衛の少ない攻撃機、爆撃機を一網打尽にするというのが、同年2月のトラック空襲以来の米軍の常套手段だった。

横須賀海軍航空隊彗星艦爆隊指揮官・大淵珪三大尉の回想。

「昭和19年6月、サイパン島に上陸した敵機動部隊を攻撃するため進出した硫黄島では、彗星艦爆で敵戦闘機グラマンF6Fに襲撃され、追い回されましたが、なんとか振り切りました。彗星はすばらしい飛行機でしたね……。」

海軍戦闘機隊の事実上の主力であった横渚海軍航空隊戦闘機隊も、搭乗員の多くを失い、満身創痍で撤退してきた。このときの模様を、横空で第二次進出要員の訓練をしていて基地に残っていた大原亮治上飛曹は、私に次のように語っている。

「私も最初に硫黄島に向かいましたが、梅雨時の悪天候に阻まれて引き返した。それから羽切松雄少尉、山崎卓上飛曹と私の3人で、海兵七十一期、七十二期の新人搭乗員を錬成するため居残りを命ぜられ、錬成が終わり次第、本隊を追って硫黄島に進出することになりました。ところが、先に進出した本隊があっという間に壊滅し、生き残り搭乗員が輸送機で帰ってきた。坂井三郎飛曹長が、飛行機を降りるなり手を✕に組んで、『ダメだ。数の差だ。コテンパンにやられた』と。そして、残っていたわれわれに、『お前たち、内地でなにをボヤボヤしてたんだ！』と苛立ちをあらわにしていたのを憶えています。ラバウルで一緒に戦った坂野隆雄、明慶幡五郎、関谷喜芳、分隊長の山口定夫大尉……硫黄島では大勢戦死しましたよ」

歴戦の零戦搭乗員を揃えて戦ったにもかかわらず、日本海軍航空隊は大敗を喫し、硫黄島からのマリアナ救援は失敗に終わった。やがて、サイパン、テニアンを飛び立ったB-29による日本本土空襲が始まる。

「自転車空戦」

昭和18（1943）年のガダルカナル島攻防以降の予想以上の航空消耗戦を受け、海軍は、より多くの飛行機搭乗員を養成しようとしていた。たとえば、10代の若者を対象にした海軍飛行予科練習生（予科練）の各コースをあわせた採用者数は、昭和17年の8335名から18年には43236名へと5倍以上に膨らんでいる。

だが、これだけの人数を養成するにも、操縦を教える教官（士官）、教員（下士官）の数には限りがあり、1人で多くの人数を受け持たざるを得なくなり、指導の密度は薄くなる。だいいち、飛行機の生産力が決定的に足りない。一例を挙げると、昭和19（1944）年の1年間に生産された零戦は約3800機。人数だけは確保しても、それを訓練するための人員、飛行機がともに不足していたのだ。

そこで、海軍の航空隊全般を指導する立場でもある横須賀海軍航空隊が、昭和19年後半に考え出した訓練法が「自転車空戦」だった。発案者は、横空戦闘機分隊長・塚本祐造大尉である。

これは、飛行場に高度を想定した線を引き、自転車を戦闘機にみたて、3台ずつ、「右部隊」と「左部隊」に分かれて戦わせ、編隊空戦や格闘戦の概念を覚えさせようとするものだ。横空では、格納庫前の広いエプロンでこれを実験、研究した。飛行隊長・小福田租少佐が腕組みをして見守るなか、武藤金義飛曹長や大原上飛曹ら、歴戦の戦闘機搭乗員がこれに駆り出された。

帝国海軍の末期的状態

「エプロンに数10メートルおきに白いチョークで平行した直線を引く。線と線の間は高度差1000メートルという想定です。ところどころに『雲』と称するテントを張り、敵に追われればそこに退避することができた。自転車のハンドルには、飛行機の廃材を利用して横空の工作科が作ったチョークの発射装置がついていて、『敵機』の後ろに回りこみ、発射レバーを押せば、鉄パイプに挿したチョークがバネ仕掛けで飛び出す……そういうところは凝る人がいるんですな。撃たれそうになるとつい、尻を上げて必死で漕ごうとするから、立ち漕ぎは禁止にするなど、いま思えばバカバカしいことですが、当時は真剣にやっていましたよ。塚本大尉がこれを日本各地の練習航空隊に講習してまわったんですが、上昇と降下の速度差がつけられないなど、三次元の空戦を二次元で疑似体験するのはかなり無理がありましたね」

と大原は私に語っている。サイパン島、テニアン島が陥落し、日本のほぼ全土がB-29の攻撃可能圏内に入ろうとしているこんな時期、敵機を迎え撃つべき戦闘機乗りを養成するのに飛行機ならぬ「自転車」を使った訓練が大真面目に取り入れられていたのだ。これでは、いざ空戦となっても、未熟な若い搭乗員が敵の新鋭機と互角の戦いをすることなどできるはずもない。まさに、帝国海軍の末期的状態といえるだろう。

ただ、塚本大尉の名誉のために付け加えると、それまで雑音が多くほとんど役に立たなかった戦闘機間の無線電話（音声）を研究、雑音の原因がエンジンのスパークであることを突き止め、適切なシーリングをほどこして実用できる域にまで高めたのは塚本大尉である。横空の実験では、横須賀から山口県上空まで、音声の無線電話が通じたという。そのため、遅まきながら昭和19年後半からは戦闘機関の無線電話が使えるようになった。ただし、めいめいが勝手にしゃべると混乱するので、無線を出していいのは小隊長だけにするなどの措置が取られた。

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