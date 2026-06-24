たった3日で零戦隊が壊滅した…生還者が語った硫黄島戦のあまりに壮絶な様相

昭和19（1944）年6月15日、日本政府が「絶対国防圏」と定めた要衝・マリアナ諸島のサイパン島、次いでテニアン島に米軍が上陸すると、日本国内からはマリアナ救援のため、航空兵力を、サイパンが攻撃圏内となる中間地点の硫黄島に派遣した。

すると、勢いに乗る米機動部隊は、日本本土からマリアナ諸島への増援を遮断するため、硫黄島に猛襲をかけ、6月24日、7月3日、4日の3度の空戦で日本軍航空部隊を壊滅させた。

ちょうど梅雨の時期で、本州南岸に停滞する梅雨前線に阻まれた事情もあるとはいえ、日本側は戦力を逐次、小出しに投入しては、各個に撃破される悪循環をいたずらに繰り返した。これは、2年前のガダルカナル戦の失敗と何ら変わることのない日本軍の悪弊だった。米軍を凌駕する戦力を一度に揃えられないのは、日本の国力の限界だったと言っていい。そもそも、アメリカの物量を相手に、ハナから勝てる見込みのない戦争だったのだ。

「みなかわいい十代の少年たちが還ってきませんでした」

昭和19年6月に入ると、敵はグアム島を皮切りに、サイパン、テニアンなどマリアナ諸島への攻撃を始め、15日には米軍がサイパン島に上陸を開始した。

マリアナ諸島が敵手に落ちれば、日本本土の大部分が米陸軍の新型爆撃機・ボーイングB-29の爆撃可能圏内に入ってしまう。海軍は、サイパン、テニアンを死守しようと、機動部隊と基地航空部隊の総力をあげた「あ」号作戦を発動したが、6月19日から20日にかけ日米機動部隊が激突した「マリアナ沖海戦」で惨敗。マリアナの戦いを支援すべく、横空を中心として編成された「八幡空襲部隊」も、進出した硫黄島で6月24日、7月3日、7月4日と三次にわたって米機動部隊艦上機の大空襲を受け、壊滅した。

わずか3回の邀撃戦で零戦隊は77機を失った。一人でグラマンF6Fを6機葬った三〇一空の松場秋夫少尉などめざましい働きを見せた搭乗員もなかにはいたが、大勢は動かせなかった。

第二五二海軍航空隊は6月24日、飛行隊長・粟信夫大尉が率いる第一陣が空戦に参加したが、粟大尉以下10名の搭乗員を失った。6月25日、木村國男大尉率いる第二陣16機、30日、角田和男少尉率いる第三陣13機が硫黄島に進出、ようやく移動を完了する。

だが、7月3日、4日にも硫黄島は激しい空襲を受け、邀撃に発進した零戦隊は、3日に31機、4日に12機を失った。二五二空の戦死者は、3日・石田乾飛曹長、前田秋夫上飛曹、岡部任宏上飛曹、赤崎裕一飛曹、若松千春一飛曹、西川作一二飛曹、川越實二飛曹、勝又次夫二飛曹、成田清栄飛長、沢崎光男飛長の10名、４日・久木田正秀一飛曹、藤田義光一飛曹、平塚辰己飛長、田代澄穂飛長の4名。数少ない生還者の一人である角田和男は語る。

「石田飛曹長は温厚沈着で、若いのに大人の風格をもった人でしたが、第一次の空戦で上官全員を失ったことに責任を感じているようで、ほとんど口をきかなくなっていました。

搭乗員たちの写真を撮ってくれた西川二飛曹、女装のよく似合った成田飛長、若松二飛曹、田代飛長……みなかわいい十代の少年たちが還ってきませんでした」

「奥さんに話す勇気は、私にはありませんでした」

橋本光蔵飛曹長は、水上偵察機から戦闘機に転科した人で、空戦経験はなかったが、負けず嫌いで闘志あふれる搭乗員だった。高度2000メートル以下の低空でグラマンと激しいドッグファイトの末、被弾。落下傘降下したものの、硫黄島南方の海に沈んだ。

「橋本飛曹長は結婚していて、館山基地の隊門のそばに奥さんの実家がありました。7月6日、補給のためいったん館山基地に帰ったとき、外出しようとすると、奥さんが生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて立っていて、顔見知りの搭乗員をつかまえては、『うちの人はまだ帰りませんか、いつ頃帰るのでしょうか』と聞くので、みんな答えに窮してしまって……。戦死の公報はまだ出ていないし、報告に行けば硫黄島の敗戦の状況を説明しなければならないし、生まれたばかりの子供を抱いて、おそらく希望に胸を膨らませているであろう奥さんに話す勇気は、私にはありませんでした」

橋本飛曹長の奥さんには、舟木忠夫司令が自ら戦死の報告をしたという。

ささやかな笑いを誘う出来事もあった。7月3日の空戦で被弾、海上に不時着水した筒口金丸上飛曹は、夜の10時頃、ようやく島に泳ぎつき、搭乗員宿舎にひょっこり帰ってきた。ところがそのときには、筒口上飛曹が戦死したと思い込んだほかの隊員たちが「遺品整理」と称し、衣服や官給品を持ち去っていて、着替えもなにもなくなっている。やむなく、濡れねずみのまま黙って寝たふりをしていると、暗闇のなか、誰かがごそごそと這い寄ってきては持ち去った物を置いていき、朝までには全部、元通りに返されていた。

「分隊士、ここではうっかり戦死もできません。仲間に裸にされてしまいますよ」

筒口上飛曹は角田に話しかけ、その場にいた若い搭乗員たちも一緒に大笑いしたという。

二五二空零戦隊は、たった3日の空戦で壊滅

二五二空零戦隊は、硫黄島でのたった3日の空戦で壊滅した。グラマンF6Fは、零戦を凌ぐ性能を持ち、弾丸の初速が速く弾道直進性のよい12.7ミリ機銃6挺を両翼に装備、強靭な機体強度と防弾性をそなえ、旋回性能においても零戦にひけをとらない。これと戦って勝ち残ることができるのは、角田少尉や宮崎勇上飛曹のような限られたベテラン搭乗員のみであった。

歴戦の零戦搭乗員・宮崎勇上飛曹の硫黄島への進出は、二五二空としての第二陣、6月25日のことである。すでに前日、6月24日には米機動部隊が大挙して来襲、F6Fとの大空戦の末、二五二空は飛行隊長・粟信夫大尉以下10名を失い、八幡部隊全体の零戦の損失は34機にのぼっていた。対する米軍の損害は、空戦によるものわずかに6機。

7月3日、4日にも大規模な空戦があり、これには宮崎も参加したが、このときのF6Fは、マーシャルで対戦したときと違ってじつにしつこく空戦を挑んできたという。もはやF6Fにとって、零戦は恐るべき敵ではなくなっていたのである。

宮崎は語る。

「敵はじつにしつこく空戦を挑んできた。ものすごい大空中戦が終わってふと海面を見ると、あちこちに飛行機が墜ちたあとが丸い輪になって残っていました。低空を旋回しながら数えてみると、70いくつもあったんです。あの短い時間でこれだけの人間が死んだのかと思うと、しみじみとむなしさを感じましたね。率直に言うと、あれで空戦が怖くなった……」

「網膜には撃墜した米パイロットの顔が焼きついて離れなかった」

新鋭の局地戦闘機雷電で編成された第三〇一海軍航空隊は、ようやく雷電が揃い、ラバウル防衛のため出発しようとしていたところで米軍によるマリアナ上陸を受け、航続距離の関係で雷電を全機、厚木の第三〇二海軍航空隊に譲渡し、零戦だけで硫黄島に向かった。

「ところが梅雨前線に阻まれましてね。何度も出撃しては引き返さざるを得なかったんです。われわれがやっと硫黄島に進出できたのが6月25日。しかしその前日、硫黄島は敵艦上機の空襲を受け、先に進出していた零戦隊は大きな犠牲を出していました。硫黄島は、島が全部火山のような殺風景なところでしたが、もしここを取られたら、敵戦闘機が本土に来るようになりますからね。なんとか守らなきゃならんと思っていたんですが」

と、三〇一空飛行隊長だった藤田怡與蔵大尉（のち少佐）は語る。

7月3日、4日にも硫黄島は激しい空襲を受けた。藤田は両日とも邀撃戦に参加している。敵機は、藤田にとって初対戦となるグラマンF6Fヘルキャット。速度、運動性、機体強度にすぐれ、零戦では持て余すほどの相手だった。

「7月3日は指揮連絡がバタバタしましてね。味方レーダーの『敵編隊近づく』との報告で、各隊の零戦約百機がいっせいに飛び上がり、低空で北硫黄島上空の集合地点に向かい、高度をとって硫黄島上空に戻ったんですが、敵機が来ない。30分ほど哨戒飛行をして、逐次着陸したところ、全機が着陸したのとほぼ同時に、見張所から『敵編隊来襲』との報告があり、ふたたび零戦に飛び乗って発進しました。まずは低空でスピードをつけ、集合点に向かおうとしましたが、振り返ると硫黄島上空ですでに空戦が始まっている。態勢を整える暇はありません。ただちに反転して空戦場に飛び込んで行ったんです。ところが空戦中、不覚にも敵機にエンジンと座席の中間あたりを撃たれて……。潤滑油が噴き出し、遮風板を覆って前方が見えなくなったのでやむを得ず着陸しました。

この戦いで、わが隊は、約半数の搭乗員を失いました。硫黄島に進出するのに零戦を急いでかき集めたため、三〇一空は二一型と五二型が交じっていました。若い搭乗員には古い二一型を当て、古い搭乗員には新しい五二型を当てたんですが、空戦が終わって還ってくるのは若い連中ばかりで、それも、一機、二機と撃墜してくる。五二型で出た古い搭乗員は半数以上が還ってきませんでした。腕に自信があるから無理な戦いを挑んだのかもしれませんが、五二型はエンジン出力と速度の向上と引き換えに、空戦性能は二一型に比べ、犠牲にされていましたからね」

この日、未帰還となった零戦は、各隊をあわせて31機にのぼっていた。

7月4日にも邀撃戦があり、零戦十二機が未帰還。この日の空戦に参加した岩下邦雄大尉は次のように語っている。

「私の接近に気づかない4機編隊最後方の敵機に数十メートルの至近距離から機銃弾を浴びせると、ジュラルミンの主翼の一部が吹っ飛んだ。驚いて振り返ったパイロットの飛行眼鏡と白いマフラーがはっきりと見えた瞬間、敵機はパッと炎に包まれて真っ逆さまに海中に墜落しました。とたんに残りの3機の攻撃を受け、パチンという音とともに敵弾が目の前の風防に命中しました。反射的に首をすくめましたが、どうしてあそこに被弾して体に命中しなかったのか、いまもって不思議です。左翼にも10数発の被弾がありました。そこへ、藤田隊長が駆けつけてくれて、命拾いしたんです」

真珠湾攻撃以来歴戦の藤田大尉は手慣れた様子で敵機を追い払い、岩下はかろうじてピンチを救われた。

「飛行場に着陸すると、地上で見ていた整備員たちは喜んで迎えてくれましたが、私の網膜には撃墜した米パイロットの顔が焼きついて離れなかった。空戦が終わると硫黄島は激しい艦砲射撃を受けましたが、それが一段落すると、夜、海岸に出てグラマンが墜落した方角に向かってそっと手を合わせました」

と、岩下。わずか数日間の戦闘で三〇一空も壊滅した。

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