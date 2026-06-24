2026年6月20日（日本時間）、オランダを出発後、ベルギーに到着された天皇皇后両陛下。飛行機から降りられた両陛下を出迎えたのは、フィリップ国王の長女で王位継承者のエリザベート王女だった。

【写真】雅子さまのグリーンのセットアップ全身姿を見る。ほか、オランダの晩さん会でお召しになった”ゴールドドレス”姿など

今回、王女にとって初の国賓接遇の公務だったという。王女は天皇陛下にカーテシーで挨拶をし、雅子さまとはチークキスを交わされた。

オランダでは到着時やアムステルダム王宮に到着された際などブルーのリンクコーデを披露されていたが、この日、雅子さまは淡いグリーンのセットアップをお召しになり、天皇陛下も同色系のストライプ柄のネクタイをお召しになっていた。

雅子さまがお召しになった淡いグリーンは、明るさと落ち着きを兼ね備えた色で、ピンクほど甘い印象になりにくく、ベージュよりも華やかさを感じさせやすい色だ。そのため、シンプルなデザインでも上品な存在感を演出しやすい。

ジャケットは前立てがすっきりとしたデザインで、装飾も控えめ。一見するとシンプルだが、光沢感のある生地が光を受けることで自然な立体感が生まれ、エレガントな印象を演出していた。

そして、無地の装いだからこそ、胸元に添えられたブローチがさりげないアクセントとなっていた。

装飾を抑えた服装ほど、素材やアクセサリー選びが重要になるもの。雅子さまの装いは、「シンプルなのに華やか」を実現するテクニックにあふれた上級者の着こなしと言えそうだ。