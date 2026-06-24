「巨人の連中は外様の選手に冷たい」…あの超大物投手も感じた「排他的伝統」

プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。

連載『1985 英雄たちのドラフト』

第12回「最高のキャンプ」（前編）

アナウンサー志望だったスポーツ新聞記者

この時期、日刊スポーツの記者だった玉置肇が巨人担当に異動を命じられたのは1984年12月のことである。

1955年和歌山生まれ。子供の頃から大の巨人ファンで「常に巨人の側にいたい」と早大進学後も後楽園球場と神宮球場、当時、大洋ホエールズの本拠地だった川崎球場に通いつめた。文化放送アナウンサーの月岡逸弥の実況に憧れ、卒業後はアナウンサーの道を志すも叶わず、日刊スポーツに入社する。

「月岡さんの実況が大好きでよくコピーしていましたから、最終面接で王さんの756号ホームランの実況を再現したんですよ。そうしたら面接官に『何だこいつは』って顔をされたんで『あ、こりゃ絶対に落ちたな』って思ったんですが、意外なことに合格したんです」（玉置肇）

入社直後は東北支局に配属、主に高校野球や社会人野球の取材に走り、3年目の暮れに巨人担当の辞令を受け取った。当時の日刊スポーツの巨人担当は3人。キャップの今村孝二は主に監督と首脳陣と主力選手に張り付き、サブキャップの加藤陽一は主力選手と中堅選手、「一番下っ端でぺーぺー」の玉置は若手選手の取材を命じられた。

年が明けて1985年1月21日、巨人軍の多摩川キャンプ初日は、首脳陣から1軍2軍の全選手が勢揃いする言わば“仕事始め”である。この場でスポーツ各紙の新人記者は、首脳陣と全選手を前に自己紹介をするのが恒例行事であり通過儀礼だった。ここで玉置はある行動に出る。

「30歳を目前に控えていましたから『インパクトを残さないと仕事が出来ない』『顔を覚えてもらわないと意味がない』って考えて、例の756号ホームランの実況を披露したんですよ。それも王監督の胴上げのシーンまで即興でやったらバカウケ。王さんも笑ってましたね。それもあって首脳陣にも選手にも顔を覚えてもらったんです」

「王さんは誰も特別扱いしない」

そんな玉置肇から見て、当時の巨人軍は独特な組織に映った。

「移籍してきた選手に対して冷淡な面がありました。このときも南海ホークスから金城基泰が移籍してきたり、同じく南海から来た外野手の山本雅夫とか、西武から来た鴻野淳基みたいにレギュラーになっていく選手もいたんですけど、生え抜きの選手は彼らに対してどことなく排他的に映ったんです」

「その昔、国鉄スワローズから金田（正一）さんが移籍したでしょう。そのときも、金田さんは『巨人の連中は外様に冷たい』ってこぼしてたって言いますから、あんな大物でさえそうなのだから、他球団にはない伝統的な体質なんだと思いました」

一方、監督である王貞治の印象は次の通りである。

「多分、どのスポーツ紙の記者に訊いても同じことを言うと思うんですけど、王さんは平等な方です。分け隔てない平等主義者。ベテラン記者であろうと、野球のことをまったく知らない女性記者であろうと、対応がまったく変わらないんです。あれは王さん独特のものでしたね」

「平等ってことで言うと、系列紙である報知に対しても特別扱いしないんです。報知の巨人担当は7〜8人いたと思うけど、それでも変わらない。あのスタンスは歴代の巨人軍監督の中で王さんだけだったでしょう。ただ、困ったこともあって、平等主義なものだからコメントが通り一辺倒、各紙とも横一線になってしまうんです。だから本音が掴みにくい。長嶋さんとはその部分においても対照的でしたね」

玉置から見て巨人軍の戦力補強は「決して順調には見えなかった」と言う。抑え投手として南海ホークスから金城基泰を獲得し、レジー・スミスの退団を受けて、クライド・ライト以来の外国人投手となるキース・カムストックの獲得を決めたが、実力は未知数で「先発投手の欠乏」という最重要課題が克服されたわけではなかったからだ。

「私は巨人担当になって間もなかったんですけど、物事が遅々として進まない印象を受けました。社風なんですかね。それに、王さんもあまり強く要求しないようなんです。性格でしょうか。それであっという間にキャンプインしたもんだから『おいおい、大丈夫か』っていう感じはありました」

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