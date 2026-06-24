6月5日に公開された、仲里依紗（36）のYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」に、賀来賢人（36）がゲスト出演し「カバンの中身」を披露しあった動画が大きな話題となっている。公開から2週間が経っても再生数の伸びが止まらない。

【写真】銀座を歩く賀来賢人

賀来賢人のカバンの中身動画がなぜ、視聴者を惹きつけるのか。臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。

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仲里依紗さんのYouTubeチャンネルには、以前からずっと「コラボしてほしい」「賀来賢人をYouTubeに呼んで！」という声がコメント欄に溢れていた。ファンにとって、まさに待ち望まれ、2人へ期待値マックスの状態だった今回、視聴者を裏切らないどころか、遥かに超える面白さだった。

タイトル通り、私物のカバンの中身を見せ合う2人は、同じ年で、ブレイク前からお互いの売れない時代、泥臭い時代を知っている友人同士。仲さんが「昔はコンビニの袋に割本（台本）を入れて現場に来ていた」という賀来さんのエピソードを暴露。それを楽しそうにドヤ顔で振り返る賀来さんに、遠慮なく仲さんが突っ込み、飾らない明るいキャラが全開。お互いトップ俳優になり、親になった今でも距離感は当時のまま。その近さを感じさせるトークが賀来さんの、互いの魅力を引き出していく。

カバンの中身というのは、心理学的に”その人のプライベートな領域”を意味する。それを隠さず、むしろ奇妙な部分までオープンに見せ合っている姿は、視聴者に対して”私たちは何も隠していません””これが等身大の素顔です”という「自己開示」になる。それを笑顔で気取ることなくぶっちゃけられると、”この2人は信頼できる”と好意を抱くようになる。

二人のカバンの中身が「開示」したもの

仲さんが見せたのは女優らしい、グッチの大きなトートバッグ。一方、賀来さんのカバンはヴィンテージの渋い工具用バッグと、ここでもその飾らなさに親近感が高くなる。

仲さんのカバンの中身は、過去に同チャンネルで何度も披露されてきた通り、ある程度の混沌ぶりが予想された。それでも、何かの支払いのお釣りに受け取った現金が入ったジップロックの袋は想定内だったが、クレジットカード不正利用の手続き書類が封筒のまま出てきたのにはクスリと笑ってしまう。では、賀来さんのカバンの中身はどうか。

賀来さんのカバンから出てきたのは、振込予定のお金が入った封筒に充電器、 Bluetooth内蔵のキャラクターグッズが2つと視聴者の想定を超える生活感。無理なく仕事も遊びも取り組む賀来さんだからこそ、新しいもの、多くの人を惹きつけるものを創り出せる力があるのだろうと思わせる。

さらにカバンから賀来さんが取り出したのは、「子どもの2軍のシール帳」。お子さんに無理やり作らされたというそれは、シマエナガのイラストが描かれた可愛らしいもので、中に貼られたシールを見せながら、とても愛おしそうな表情を見せた。夫婦の仲の良さがたびたび話題になる賀来さんだが、普段見ることができない父親としての顔を覗かせたのだから、ファンにとって好感度と親近感がさらにアップしたはずだ。

動画タイトルに「お互いがかなり成長しすぎてとっても奇妙」とある通り、超人気俳優やプロデューサーとして成長したはずが、出てきたのは芸能人らしいお洒落で気取った私物ではなく、私たちもよく見かけるものばかり。有名人、芸能人のカバンといえば、自分たちとは違うものが入っているに違いないと一般人は思いがちだが、そんな思い込みを覆した。そして、奇妙な印象すら与えるカバンの中身の数々は、アーティストやクリエーターとしての彼らの特異な才能を印象付けてもいた。

同じ年の気心が知れた2人のカバンの中身を披露する動画は、仲の良さ、俳優としての成長や仕事への姿勢、家族愛まで、そのすべてをみずから開示していた。