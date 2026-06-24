お金がないと「頭が悪くなる」？ハーバードが証明、インフレ時代に節約・貯金に逃げる人の”末路”

「インフレが進んでいるから、もっと節約して貯金しないと……」。メンタルコーチで、著書に『おひとりさまの生存戦略』があるワタナベ薫氏は、そんな真面目な人ほど、貧しい老後を送ることになると警告する。では、どうすればよいのか？ 節約や貯金よりも大切なことを、ワタナベ氏に教えてもらった。

「節約」と「貯金」の一辺倒は危険信号

物価が上がり続ける今、多くの真面目な女性たちが、不安をかき消すために真っ先にとる行動があります。それは、さらなる「徹底的な節約」と「貯金」です。

「入ってくるお金が増えないなら、出るお金を減らして、残りを銀行へ」。そう考えて、スーパーをハシゴし、電気代を気に病み、余ったお金をすべて銀行の普通預金に入れる。

通帳の数字が少しでも増えれば、「私は未来を守っている」という安心感が得られる気がするからです。

昭和の時代は、それで大丈夫だったのですが、いまだにその「銀行神話」から抜け出せない人々が多いのも事実です。

しかし、あえて厳しいことを言わせてください。その「銀行に預けておけば安心」という思考停止こそが、あなたの老後を確実に追い詰める最大の「失敗」になる可能性があります。

なぜなら、インフレの時代において銀行に眠らせている現金は、「何もしていないのに、勝手に価値が下がっていく」からです。

銀行に眠らせた現金が目減りする理由

わかりやすく説明しましょう。

たとえば、あなたが汗水垂らして貯めた「100万円」が銀行にあるとします。今の日本の金利では、銀行に預けてもお金は増えません。

10年後も通帳の数字は、微々たる利息がつく程度で、ほぼ「100万円」のままでしょう。

しかし、その間に物価が上がり続けたらどうなるでしょうか？ 今100万円で買えている車や介護サービスが、10年後には120万円や130万円出さないと手に入らなくなっているかもしれません。

つまり、通帳の数字（額面）は守れていても、そのお金で買えるもの（実質的な価値）は、あなたが寝ている間に目減りしているのです。

一生懸命節約して守ったはずの虎の子の資産が、ただ銀行に置いておくだけで、空気のように蒸発してしまう。これが、「貯金一辺倒」の恐ろしいリスクです。

「節約のパラドックス」という大きな罠

そして、もう一つの大きな罠が「節約のパラドックス（逆説）」です。

私のもとに相談に来られる女性の中にも、「老後が怖いから」と、今の生活を修行僧のように切り詰めている方がいらっしゃいます。安いからと添加物の多い食事で済ませたり、光熱費を気にして真夏でもエアコンをつけずに過ごしたり。

しかし、その結果どうなったでしょうか？

栄養不足とストレスで体調を崩し、節約した食費の何倍もの「医療費」がかかってしまったのです。

あるいは、我慢に我慢を重ねた反動で、ある日突然タガが外れてドカ食いや衝動買いに走り、結局お金が貯まらないという悪循環に陥る方も後を絶ちません。

心をすり減らし、今の健康や喜びを犠牲にしてまで行う節約は、あなたを幸せにするどころか、「心も体も貧しくなり、最後にはお財布の中身まで減らしてしまう」という最悪の未来を引き寄せます。

「お金を守る」ことばかりに必死になって、一番大切な「自分自身（健康と心）」という資本をボロボロにしてしまっては、何のための人生かわかりません。100年生きるためのエンジンである「心」がガス欠を起こしてしまうのです。

「お金がない」と頭が悪くなる？

話は変わりますが、「お金がないと頭が悪くなる」。こんな乱暴な言葉を聞いたことはありますか？ 実はこれ、ハーバード大学などの研究で証明された、科学的な事実なのです。

研究データによると、人間は経済的な不安（欠乏）を感じている時、IQ（知能指数）が約13ポイントも低下することがわかっています。これは、「一晩徹夜した後の脳」や「酩酊状態」と同じくらい、判断能力が鈍っていることを意味します。

その話を、私のスタッフと話題にしたことがあったのですが、彼らもお金がない時に、変な情報商材を買ってしまったことがある、と言っていました。私もお金がカツカツだった高校生の時に、1万円も支払った在宅ワークの仕事がねずみ講だったという……（汗）。

つまり、あなたが「お金がない、どうしよう」と不安になればなるほど、脳のパフォーマンスは下がり、冷静な判断ができなくなります。

その結果、目先の安さに飛びついて粗悪品を買ったり、なんとかお金を稼ぎたいと思うばかりに、高額な中身のない起業塾やコンサルにお金を投じたり、怪しい投資話に騙されたり、あるいはストレスで散財したりして、さらにお金がなくなる……という「貧困のトンネル」から抜け出せなくなってしまうのです。

だからこそ、「安心できるだけのお金」を持つことは、贅沢をするためではありません。あなたの脳を正常に動かし、正しい人生の選択をする「知性」を取り戻すため、または健全な精神を保つためにも必要なことなのです。

では、どうすればいいのでしょうか？ 目減りしていく通帳をただ眺めたり、我慢大会のような節約に逃げたりするのではなく、「お金の置き場所」を変える必要があります。

後編記事〈なぜ「老後2000万円」にこだわる人ほど絶望するのか…人生100年時代の不安が消える"3つの財布"〉では、いよいよその具体的な解決策。賢い女性たちが実践している、お金に働いてもらうための「ポートフォリオ戦略」についてご説明しましょう。

【つづきを読む】なぜ「老後2000万円」にこだわる人ほど絶望するのか…人生100年時代の不安が消える”3つの財布”