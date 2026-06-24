1人分たった約230円！切って炒めるだけで誰でも簡単に作れる爆速レシピ「なすと豚バラのさっぱり梅炒め」

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。近年は「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍し、これまでに3冊のレシピ本を出版。近著に『“使いきる”だけでうまくいく 物価高に負けないレシピ事典』がある。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピを「食材を買うのにかかった金額」とともにご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。

（※購入店舗、地域、タイミングによって金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2026年6月は、1人分たったの約230円で作れる「なすと豚バラのさっぱり梅炒め」爆速レシピをお届け。

1人分たったの約230円！ 爆速レンチンレシピ

「6月は梅雨の時期。ジメジメしているからこそさっぱりと味わいつつ、スタミナもしっかり得られる料理を！と思い、今回はこちらの爆速レシピ『なすと豚バラのさっぱり梅炒め』を考案してみました！」

「梅干しって結構高いですよね。それに買ってもなかなか使いきれないということも……。なのでこのレシピでは“梅チューブ”を活用して、少しでも安価にお財布に優しく！ とはいえ、ご自宅に梅干しがあったらもちろんそちらを活用して作ってOKです。

ちなみに梅干しには蜂蜜系の甘い味わいのものもありますが、より美味しく味わうならば酸味のあるすっぱいものを使うのがポイントです！

それにしても、梅が入るとそれだけで本当にさっぱりするからいいですよね！ ナスは油との相性がいいので、炒めるうちに豚バラの油で結構こってりとしやすくなるのですが、梅干しが入ることで一気にくどさがなくなるんです。

工程もめちゃくちゃ簡単で、（1）野菜を切って炒めて（2）余分に出てきた油を拭き取り（3）そこにナスも入れて再度炒めて（4）最後に調味料で味を整えるだけ！

たったの“4工程”で完成です！

このメニューで、1人分で約230円ほど。2人分つくるとしても約460円で済みます。

夫もバクバク食べてくれたご飯がすすむこちらのメニュー、本当に簡単に作れるのでぜひみなさんも作ってみてください！」

1人分たった約230円で作れる「なすと豚バラのさっぱり梅炒め」

◆材料（2人前）

なす：2本（約300g）

豚バラ薄切り肉：200g

梅肉：大さじ1/2（梅干し約2個分）

醤油：大さじ1/2

みりん：大さじ1/2

砂糖：小さじ1

酒：大さじ1/2

青ネギ：適量

白入りごま：適量

作り方

1．なすは縦長の乱切りにし、豚バラ肉は食べやすい長さに切る。

2．フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、豚バラ肉に塩を振り炒める。

3．脂が出てきたら、キッチンペーパーで吸い取り、なすを加えて炒める。

4．なすがしんなりしたら酒をふり、梅肉、醤油、みりん、砂糖を加えて全体に絡める。

安価で家計にも優しいおよねさんの爆速スタミナレシピで、梅雨のジメジメもおいしくさっぱり吹き飛ばしちゃいましょう〜！

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