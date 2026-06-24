5ヵ国語話す言語オタクの外国人と結婚したら日本語の難しさを知った…300万部超『ダーリンは外国人』でわかったこと

「語学オタク」ダーリンのユニークな視点

異文化理解や多様性の必要性が当たり前のように言われるようになったが、今から20年以上前の平成の日本では、「外国人と結婚する」というのは、まだまだ特別な出来事として見られていた。

そんな時代に出版され、大きな話題となったコミックエッセイ『ダーリンは外国人』（小栗左多里著/オーバーラップ）がオールカラー＆デジタル作画で、2026年6月15日に復刻した。

多くの読者の共感と笑いを呼び、映画化もした平成の名作は、2002年にメディアファクトリー（現KADOKAWA）から出版され、続く『ダーリンは外国人2』、『ダーリンの頭ン中』などと合わせて、シリーズ累計300万部の大ヒット作となった。

内容は、作者で主人公の小栗さんが、ハンガリーとイタリアの血を受け継いだアメリカ育ちの夫トニーさんと結婚。「語学オタク」のトニーさんのくりだす発言や行動を、異文化の「違い」として、ユーモアたっぷりに漫画で紹介するもの。

時に驚き、時にほほえましく（大笑いすることも多々あり）、出版当時は楽しく読ませていただいたもの。今回改めて読み直してみると、外国人と日本人の違い以上に、男と女、夫と妻、マイペースとハイペースといった、異なる人間同士がともに快適に暮らすための「同居の手引書」にも読める。

そんな本書の魅力を改めて、紹介したい。

「当たり前は、当たり前ではなかった」

日本で生まれ、日本で暮らしてきた者にとっては、ごく当たり前の出来事が、著者で主人公の小栗さんのパートナー、トニー・ラズロさんには、驚きや戸惑いや衝撃を生む。そんなトニーさんの反応を見て、「この当たり前は、世界の当たり前ではなかったのか」と読者である私たちもまた、驚く。そんな気づきを与え合う本書が刊行されたのは2002年のことだった。

当時、日本では国際結婚は現在ほど一般的ではなく、厚生労働省の人口動態統計によると、国際結婚件数が増加傾向にあったものの、2000年代前半の結婚全体に占める割合はほんの数％。外国人住民数も現在より少なく、自治体の多言語対応や行政サービスの整備も発展途上だった。

さらに、本書の中でも触れられているが、住宅探しでは「外国人不可」とする物件は珍しくなく、就職や日常生活でも言語や文化の違いによる壁に直面するケースも多々あった。

そうした時代背景の中で、『ダーリンは外国人』は外国人を特別視するのではなく、一人の生活者として描いた点で画期的だった。異文化との出会いを「大変さ」だけでなく、「面白さ」や「発見」として共有したことが、多くの読者の共感を集めた理由のひとつといえるだろう。

また、トニーさんが、「超」が付くほどの言語オタクだったところも、魅力のひとつ。「やれああしろこうしろの『やれ』って何？」などと、日本人なら当たり前に使っている言葉について、突然真面目に質問したり、日本人特有の謙遜表現を目の当たりにして、「どうしてそんなこと言うの…？」「お姉さん、いいところ、いっぱいあるじゃない」などと真剣に訴える。

小栗さんはそのたびに説明しようとするものの、改めて考えると答えられないことも多いと気づく。自分たちにとっての「当たり前」が実は「世界でみれば、当たり前ではない」ことを知るのだった。

今回、24年の時を経て、なぜ復刻したのか。著者の小栗さんと、当時の担当編集で、その後「コミックエッセイ劇場」などを立ち上げ、現在はオーバーラップで「はちみつコミックエッセイ」の編集長を務める松田紀子さんに話を聞いた。

「私は小栗さんと仕事をするために上京したんです」

--なぜ今、復刻されたのでしょうか。

松田紀子氏（以下、松田 ＊敬称略）：今、京都国際マンガミュージアムで開催中の「わたしをすくうエッセイマンガの処方箋展」の準備のお手伝いなどで、小栗さんと久々にお会いして、いろいろ話しているうちに、ダメもとで、打診させてもらったのがきっかけです。

この作品は面白さの中に、多様性や異なる文化への理解、自分の足元を見つめ直してくれる要素がたくさん詰まった名作だと思っているので、次世代の方にも読んでいただきたいなあという思いがありまして。

『ダーリンは外国人』は、もともとメディアファクトリーという、以前勤めていた会社から出版されたのですが、その後会社が吸収合併されたり、私が退社したり……といろいろあって、そのままにしてきたことをずっと気にしていました。

小栗左多里氏（以下、小栗 ＊敬称略）：声をかけていただいて、シンプルに嬉しかったです。

--そもそも、この作品が生まれたきっかけは？

小栗：初めて会ったのは、食事会。そこでトニーの話を雑談レベルで話したら、その後、本を出しませんかと声をかけていただいて。松田さんはそのころ福岡にいらして、ちょうど上京されるタイミングだったそうですが、東京で会った時に、「私は小栗さんと仕事をするために上京したんです」って言われて。

松田：出版したい！ 絶対できる！ という気持ちは燃えていたのですが、メディアファクトリーには連載いただく雑誌がなかった。そのころ、描き下ろしで出版するという文化があまりなく、連載を経てから単行本化という流れが定説だったので、連載先を探してまわりました。ですが、連載だけ他社でさせてもらって単行本はウチで出す……というのは、今考えても虫のいい話で、なかなかOKが出ない状況でした。

小栗：そのころの私は、初めての連載でめちゃくちゃ忙しくって、他のことは何もできなかったんですよね。

でも、松田さんの「描き下ろしでいきましょう」という勢いに、「1ヵ月休みがとれるから、そこでやろう」となりまして……。

松田：本当に1ヵ月で描いていただきました。

原稿を受け取りに待ち合わせしたカフェで、小栗さんの手を見たら、スミとトーンの切れ端だらけで……。ああ、本当に命を削ってぎりぎりの状況で描いてくださったんだな……と。

思い出したら涙が……。

小栗：普段、コンタクトなんですけど、目の使い過ぎで目が疲れてコンタクトが入れられなかったんです。それで松田さんの受け渡しの際には度の強い眼鏡をかけていて、目がすっごく小さくなってて。

後日、何かの写真撮影でお会いしたときはコンタクトでお化粧もしていたので、松田さんが「小栗さん、先日と姿が全然違う」と驚いていたらしいです。

渾身の力を振り絞って、1ヵ月で描き上げた漫画はおふたりの想定を超えて爆売れし、出版から3週間で重版が決まった。その後も重版が繰り返され、25刷を超えたころから、数えなくなったほど。

今回改めて小栗さんご自身の手でフルカラーで描き直し、新作の書き下ろしを加えて出版した。

多様性、相互理解、インクルージョン--。

現代では当たり前のように語られるテーマだが、『ダーリンは外国人』はそれらを、日常のやりとりから抜き出し、笑いで包んで伝えてきた。

今回、リマスター版を改めて読み直してみると、日本人、外国人問わず、他者と同居する上で、お互い心地よく暮らすためのコツが満載だった。

文化だろうが習慣だろうが、「違い」を壁にするか、学びにするかは、受け取る側次第ではないだろうか。

第2話「『いい夫ですか？』と訊かれた妻の答えに衝撃を受けた夫…国境を超える「家事問題」に妻が言いたい『ひと言』」では、トニーさんの知り合いに「トニーは『いい夫』ですか？」と訊かれた小栗さんが、「んー…うん、そうですね」と答えた後に起きた事件について、小栗さんのインタビューとともにお届けする。

【第2話】「いい夫ですか？」と訊かれた妻の答えに衝撃を受ける夫。帰宅後の夫の行動の変化に妻が言いたい「ひと言」