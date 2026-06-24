フィアット600に初の限定車発売

ステランティス・ジャパンは、フィアットのコンパクトSUV『600（セイチェント）ハイブリッド』の限定車、『フィアット600ハイブリッド・スポルト』を6月22日に発売した。

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本モデルは内外装にブラックのアクセントを初めて施したスポーティな仕立ての特別仕様車で、80台の限定台数で販売される。



限定車『フィアット600ハイブリッド・スポルト』。 フィアット

また、発売を記念して、試乗者を対象にアメリカのアイウェアブランド『ギャレット・ライト・カリフォルニア・オプティカル』のサングラスが抽選で10名にプレゼントされるキャンペーンが7月5日まで開催される。

『フィアット600ハイブリッド・スポルト』の価格は、455万円となる。

白×黒の精悍なエクステリア

『フィアット600ハイブリッド・スポルト』のエクステリアは、ボディカラーに『ジェラート・ホワイト』を採用、これにブラックルーフを組み合わせた印象的な2トーンカラーで構成されている。

さらに、フロントフェイシア下部のグリルやフェンダーアーチ、アウタードアハンドルなどのディテール各部には、緻密な配分でブラックアクセントが配置されている。



限定車『フィアット600ハイブリッド・スポルト』。 フィアット

加えて、前後のロゴバッジもブラックで統一され、ルーフ後端には専用のストライプデカールがあしらわれた。

足元は専用の『18インチブラック・スポーツ・アルミホイール』を装着、クロームエグゾーストパイプとともに存在感のあるスタイリングをつくり出し、600の持つラウンドしたプロポーションを引き締め、シックな表情を生み出すようなプロフィールとなっている。

走りを引き立てるモノトーンのインテリア

インテリアも同様に、600シリーズでは初となるブラック・モノトーンで纏められた空間が特徴となっている。

ルーフライナーもシックなブラックとなるほか、シートはグレーステッチが施された専用のスエード調ブラックファブリックシートを採用、スポーティな外観と心地よい肌触りを両立させた。



限定車『フィアット600ハイブリッド・スポルト』。 フィアット

また、各部のインテリアトリムは『スポーツ』専用となるほか、リアのルームランプも装備される。

さらに、ドライブの愉しさを引き立てるパドルシフトも特別装備となっている。