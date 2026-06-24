地域住民から好感をもたれる身だしなみのため、警察官がメイクや表情を学ぶセミナーが２２日、福岡県警戸畑署で開かれた。

県警初の試みに男女約４０人の署員が参加。参加者は大手化粧品メーカーの美容スタッフの手ほどきを受け、化粧後の姿に驚きの声も上がっていた。

住民と捜査で接したり、相談を受けたりする際に好感をもってもらえるようにと、同署が他県警の取り組みを参考に企画。森岡幸彦副署長は「警察は武骨なイメージをもたれがちだが、見た目を意識することで市民からの信頼につなげたい」と語る。

セミナーには化粧品大手・資生堂ジャパンの社員ら４人を講師に招き、「市民から信頼されること」をテーマに、肌の手入れや化粧の基本を約１時間にわたって教わった。

肌の手入れについては、男性は女性に比べて汗や汚れがたまりやすく、乾燥しやすいといった説明を受けた。その後、参加者はコットン製の布で丁寧に肌の汚れを落とし、化粧水や乳液でのスキンケアを体験。男性署員らは慣れない手つきで眉毛を整えたり、メンズ向けの化粧品を使ったりした。

笑顔の作り方や状況に合わせた表情の出し方なども学び、参加者同士で表情を確認し、変化した自身の顔付きに笑顔を見せていた。

地域課の男性巡査部長（２７）は「顔が明るくなり、キリッとした。交番勤務で不規則な生活のため、清潔感を保つのは大変だが、市民の皆さんに接しやすいと感じてもらえるように心がけたい」と語った。

講師を務めた同社美容戦略部の高山輝美さんは「何か一つでも習慣として身につけることで、より相談しやすく『親身になってくれそう』な警察官になれる。身だしなみを整えて、九州一の警察を目指してほしい」とエールを送っていた。