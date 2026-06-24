空き地を所有している場合、その手軽さから「駐車場」としての活用を考える方は少なくありません。しかし、「空き地の活用＝駐車場」が常に最善とは限らないのが実情です。駐車場とアパート経営では、初期費用や維持費はもちろんのこと、所得税・相続税・固定資産税といった「税務面」において大きな差が生まれます。本記事では、定番である2つの土地活用について、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏がそれぞれの節税効果や経営メリットを比較・解説します。

数十万円の駐車場か、1億円超えのアパートか…空き地活用の「初期費用」と「維持費」

空き地を所有している場合、その活用方法として「駐車場」を選択することが常に最善とは限りません。経営面と税務面から総合的に比較検討することが重要です。

初期費用

土地活用を開始する際の初期投資は、選択肢によって大きく異なります。駐車場は圧倒的に少ない資金で始められるのが特徴です。月極駐車場であれば砂利敷きとロープだけでも開始でき、数十万円から着手することが可能です。コインパーキングであっても、精算機やフラップ板、看板などを揃えて3〜5台分で300万円前後あれば始めることができます。

一方、アパート経営には木造でも建築費だけで数千万円かかり、規模によっては1億円を超えることも珍しくありません。

維持費

ランニングコストの面でも大きな差があります。駐車場は月極なら月数千円程度の清掃費や除草費で済むケースがほとんどです。コインパーキングでも機器のメンテナンスを含め月数万円程度が目安となります。

これに対し、アパートの場合は共用部の清掃や設備の修繕、入退去のたびにかかる原状回復費など、毎年家賃収入の15〜20％程度の維持管理費を見込んでおく必要があります。

駐車場とアパートの比較で見る「収益性」と「出口戦略」

初期費用の安さだけで安易に駐車場を選ぶ、あるいはリターンだけを求めてアパート建築に踏み切る前に、両者の収益構造と、将来的に訪れる「出口戦略」の違いを比較してみましょう。

収益性

駐車場は基本的に平面で展開するため、使える土地の面積がそのまま収益の上限になります。

一方で、アパートは複数階建てにすることで、同じ面積の土地から数倍の収益を生み出せる可能性があります。また、アパートは金融機関からの融資を活用しやすく、自己資金が少なくてもレバレッジを効かせて大きな収益を狙えます。

ただし、アパートの場合は建築費のローン返済や管理費、修繕費といったコストがかかり、手残りで見ると思ったほど差がつかないケースもあります。駐車場は費用が抑えられるため、利回りベースで見ると意外と悪くないのです。

出口戦略

事業をやめる際の出口戦略では、駐車場が圧倒的に有利です。駐車場であればすぐに更地に戻すことができますし、費用も比較的安く済むため、転用や売却の自由度が非常に高いのです。月極駐車場は契約者への解約通知が1〜3ヵ月前で済むため、早ければ3ヵ月程度で完全に更地にできます。

その一方、アパートの場合は正当事由を揃えて6ヵ月以上前に通知する必要があり、交渉がまとまらなければ1年以上かかることもあります。

また、アパートは入居者に退去してもらうのも大変で、立ち退き料として1世帯あたり数十万円〜数百万円かかるケースもあります。さらに、建物の解体費用も数百万円単位〜数千万円単位でかかります。

固定資産税で「10年で350万円」の差…3つの税から見る空き地活用の節税効果

土地活用を検討する際、目先の収益性だけでなく、最終的に手元へいくら残るかを左右する「税金」への影響を正しく把握しておくことが欠かせません。ここでは特に重要な「所得税」「相続税」「固定資産税」の3つの観点から、それぞれの節税効果を比較してみましょう。

所得税

所得税の観点から見ると、両者に異なる強みがあります。駐車場の場合、設備が多いコインパーキングでは減価償却費での節税効果が出てきます。精算機やフラップ板は耐用年数5年、看板は3年と短く、短期間で減価償却を計上できるのです。

一方、アパートの建物は木造で22年、RC構造であれば47年と長期にわたるため、1年あたりの減価償却費は薄くなります。ただし、アパート経営で大きな節税効果を得たい場合は、中古のアパートを購入することで短い期間で経費にすることができます。

相続税

相続税の観点では、駐車場の場合は小規模宅地等の特例で200平米まで50％の評価減が受けられます。ただし、アスファルト舗装や精算機などの構築物があることが条件で、青空駐車場では適用されません。

これに対し、アパートの土地は「貸家建付地」として評価減になり、さらに小規模宅地等の特例で200平米まで50％減になります。加えて、建物自体も他人に貸しているため、評価額が約30％減額されます。総合的な圧縮効果は駐車場よりかなり大きくなるのです。

ただし、相続が発生する直前3年以内にアパート経営を始めた場合、小規模宅地等の特例50％評価減が使えないという注意点があります。節税を目的にアパート経営を始めるなら、早めの着手が必要です。

固定資産税

固定資産税の差も見逃せません。アパートが建っている土地は住宅用地になり、200平米以下の部分は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。対して駐車場は非住宅用地となり、この軽減措置が一切使えません。

固定資産税評価額3,000万円の土地の場合、駐車場だと42万円かかるのに対し、アパートが建っていれば1/6になり7万円で済みます。その差は年間35万円、10年で350万円に達するのです。

空き地の活用方法は、複数の観点からの「総合的な判断」を

土地活用の最適な選択肢は、所有者の目的と状況によって異なります。

出口の柔軟性を最重要視するなら駐車場を、相続まで見据えた長期の資産形成をするならアパートを選択すべきです。

節税効果やキャッシュフロー、相続対策など複数の観点から総合的に判断し、専門家のアドバイスを受けながら決定することが重要です。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士