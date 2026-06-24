エントリーグレードでも妥協のない仕上がり

トヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。新たなボディカラーを追加したほか、内装の加飾にも手が加えられ、さらに上質感を高めています。

そんなヴェルファイアのなかでも、最も安価なエントリーモデルに対し、ネット上では多くの反響が集まっています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ「新・“3列7人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る（29枚）

ヴェルファイアは、兄弟車である「アルファード」とともにトヨタの高級ミニバン市場を支える存在です。

初代モデルは2008年に登場し、現在販売されているモデルは2023年6月に発売された3代目です。

現行型は「快適な移動の幸せ」をテーマとして開発されました。車両の基本骨格となるプラットフォームを刷新したことで、走行時の安定感や乗り心地、静粛性などが大幅に向上し、移動そのものの質を高めています。

ラインナップにはガソリンターボ車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車（PHEV）が用意されており、利用環境や用途に合わせて選べる点も特徴です。

今回の改良では、全グレードに新色の「ニュートラルブラック」を設定しました。また、最上級仕様である「Executive Lounge（エグゼクティブラウンジ）」では、インテリア加飾がブロンズスパッタリングで統一され、より高級感を演出しています。

そんなヴェルファイアのなかで最も価格が安いモデルとして位置付けられているのが、「Z Premier（ターボガソリン車・2WD）」です。

エントリーグレードという立場ではありますが、装備内容を見ると上級ミニバンらしい豪華さをしっかり備えています。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1945mmで、ホイールベースは3000mmです。

大柄なボディによってゆとりある室内空間を実現しており、家族での移動や長距離ドライブにも適した設計となっています。

外観では漆黒メッキパーツを各所に採用し、力強く存在感のあるスタイルを表現しています。

最上級グレードと比較するとフロントグリルの塗装やメッキ加飾の一部に違いはありますが、高級感は十分です。

足元には225／55R19タイヤと19インチアルミホイールを装着。ブラックスパッタリング塗装が施されており、スポーティかつ精悍な印象を与えています。

ボディカラーはニュートラルブラック、プラチナホワイトパールマイカ、プレシャスメタルの3色展開です。

インテリアカラーにはブラックとサンセットブラウンを設定し、シート素材にはプレミアムナッパ本革が採用されています。

室内は3列シートの7人乗り仕様です。特に2列目にはエグゼクティブパワーシートを標準装備しており、ゆったりとした着座姿勢で移動を楽しめます。

大型アームレストには収納スペースやカップホルダーも備えられ、快適性への配慮が感じられます。

前後スライドこそ手動式ですが、リクライニングやオットマンは電動操作に対応しています。

さらにシートヒーターやベンチレーション機能も標準装備されているため、季節を問わず快適な車内環境を実現します。

利便装備も充実しており、両側パワースライドドアやパワーバックドア、ムーンルーフを標準で搭載しています。

高級ミニバンとして期待される装備の多くが最初から備わっている点は大きな魅力でしょう。

走行性能では周波数感応型ショックアブソーバーを採用し、路面状況に応じてしなやかな乗り味を実現しています。

また、安全面では予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備し、日常の運転をサポートします。

パワーユニットには最高出力279PS、最大トルク430Nmを発生する2.4リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。

組み合わされるトランスミッションは8速ATで、駆動方式はFF（2WD）です。WLTCモード燃費は10.7km／Lとなっています。

価格（消費税込）は674万9600円です。一方で最上級仕様となる「Executive Lounge（プラグインハイブリッド車・E-Four）」は1089万9900円に設定されており、その差額は415万300円となります。

ネット上でも今回の改良モデルにはさまざまな反応が寄せられています。「エントリーグレードとは思えないほど装備が豪華」「2列目シートの快適性が魅力的」「アルファードよりヴェルファイアのデザインが好み」「ターボエンジンの力強さに期待したい」「最廉価グレードでも本革シートなのは驚き」「家族で長距離移動するなら理想的な1台」といった声が見られ、改良後のヴェルファイアに対する関心の高さがうかがえます。