「残クレタワマン」が爆誕！ 月々10万円返済が軽くなる新型住宅ローン…2億円のタワマンがサラリーマンでも買える？ その実力と危うさ

「2億円のタワーマンションも、サラリーマンが手の届く時代になるかもしれない」――。住信SBIネット銀行が発表した新型の「ハイブリッド型住宅ローン」が、不動産業界で大きな注目を集めている。月々の返済負担を大幅に抑えられる一方で、SNSでは早くも「残クレタワマン」との呼び声も。マンション価格をさらに押し上げる起爆剤となるのか、それとも新たなバブルの火種となるのか。不動産市場の最前線を取材した。

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不動産仲介業者は「早くも問い合わせが。これが流行れば…」

「さっそく問い合わせが来た。これが流行れば、東京の不動産マーケットを根本から変える可能性がある」

湾岸エリアで不動産仲介業に従事するA氏は興奮気味にこう話す。「これ」とは、住信SBIネット銀行が6月1日に発表した「ハイブリッド型の住宅ローン」だ。

ハイブリッド型の住宅ローンの最大のメリットは月々の支払い負担の小ささだ。債務のうち、返済しなければならないのは担保評価額の50％に相当する部分のみ。

残りは利息だけ払えばよいという仕組みだ。仮に1億5000万円のタワマンを購入した場合、月々の元本返済は7500万円分だけで済む。

金利が0.35％上乗せされるとはいえ、その効果は絶大だ。仮に金利1.35％の35年でこのローンを借りた場合、月々の返済額は31万円程度。これが通常の住宅ローンだった場合、月々の返済額は42万円となる。実に月々10万円以上の差が生まれることになるのだ。

「これまでサラリーマンの予算の上限は1億5000万円程度だったが、このローンが普及すれば、2億円まで上がるかもしれない」とA氏は話す。

ハイブリッド型を使えば、2億円のタワマンを購入しても、月々の返済額は42万円で済むことになる。

近年の日本の不動産市場を振り返ってみると、マンション価格の上昇は、住宅ローンが牽引してきたといっても過言ではない。借入額が増えれば予算が増え、それに伴い価格も上がるというサイクルだ。

年収の上昇ペースよりも遥かに高い勢いで都内のマンション価格が上がっていた背景には、住宅ローンを使ったレバレッジが効いていた証拠にほかならない。

住宅ローンが起点となる価格上昇の起爆剤となったのがペアローンだ。

「若い世代は当たり前のように50年ローンを組む」

かつての「夫が外で働き、専業主婦の妻が家庭を守る」という昭和型のモデルが崩れ、妻もフルタイムで働くようになったことで夫婦で住宅ローンを借りる家庭が増加。

住宅金融支援機構の調査によると、４人に１人（25.9%)がペアローンを利用しており、２人分の収入をベースに借入額を増やす収入合算と合わせると、既に４割近くの人々が夫婦でローンを使っている計算となる。

また、50年ローンも同様に人々の不動産購入の予算を押し上げた。同調査では、すでに35年超のローンを借りている比率は25%を超える。「若い世代は当たり前のように50年ローンを組んでいるし、50年ローンを使わなければ湾岸エリアのタワマンは買えなくなっている」とは前述のA氏。

不動産経済研究所によると、5月に東京23区内で販売された新築マンションの平均価格は前年同月から15.9％上昇し、1億6286万円となった。13か月連続の1億円超えで、過去２番目の水準だという。

かつての「高嶺の花」だった億ションはいまや当たり前の光景となったが、これも給与所得が急に増加したわけではなく、ペアローンと50年ローンによってサラリーマンの「借りる力」が増加したことによってもたらされたものだ。今回のハイブリッド型のローンは、これに続く武器となる可能性がある。

マイルドヤンキーが無理して手に入れた残クレアルファードを念頭に

もっとも、本来であれば買えないはずのマンションに手が届くようになるという点で、危うさも残る。マイルドヤンキーが無理して手に入れた残クレアルファードを念頭に、SNS上では「残クレタワマン」と揶揄する声もある。

リーマンショックの原因となったサブプライムローンがそうであったように、古今東西、背伸びした住宅購入が信用収縮で逆回転し破綻するという例は枚挙にいとまがない。

ただ、住信SBI側も商品設計の段階でこうした懸念をつぶそうと工夫している様子が窺える。対象となるのは東京23区と横浜市、川崎市、大阪市の担保評価額１億円以上で完済時の築年数が65年以内の物件だ。

裏を返せば、1億円以上の物件に手が届くような年収1000万円以上を対象としており、特に横浜や川崎ではタワマンを前提としていることは明白だ。

マイルドヤンキーによる残クレアルファードとは明確にターゲットが異なり、エリートサラリーマンによる「残クレタワマン」の購入を後押ししていると見るべきだろう。

「次に住み替えるとすれば、残クレタワマン」

残クレタワマンだが、エリートの資産形成を促すという効果がありそうだ。勝どきでタワマンを購入した30代のB氏は、「次に住み替えるとすれば、残クレタワマンは十分に選択肢に入る」と語る。

コンサルティングファームで働くB氏は妻も同僚で、世帯年収は2000万円を軽く超える。現居は35年ローンでも買えたが、あえて50年ローンにすることで、手元に残った資金を投資に充てているという。

株高に円安も加わり、過去５年間のオルカンの利回りは平均で年率20%、S&Pでは22%という成績を生み出している。

B氏の場合、あえて50年ローンとすることで手元のキャッシュフローを改善し、ローンの返済で消えていたお金をそのまま投資に回している。過去5年で300万円にものぼる利益を生み出すことができた計算だ。

B氏は「１％程度の住宅ローンの金利で資金を調達して、より利回りの高い株式に投資をしているようなものだ」と胸を張る。「残クレローン」は50年ローンよりも月々の支払いは少なく設定できるため、より投資に資金を回すことができる。

「残クレローン」の場合、最終的にマンションを売却することで完済する必要があるが、「インフレが進めば不動産価格は上がる。

よほど選球眼が悪くない限り好立地のマンションの価値は維持されるだろうし、そもそも35年間毎月10万円投資し続ければ保守的に見積もって年利5%でも1億円を超える」とB氏の鼻息は荒い。

残クレタワマンの「リスクは大きい」

住宅を資産だとみなし、さらに貪欲に運用益を狙うパワーカップルにとって、最適な金融商品だという。

もちろん、リスクは大きい。こうした戦略は不動産も株価も右肩上がりの相場を前提としたものだ。リーマンショックの例を出すまでもなく、市場に暴落や調整はつきものだ。

また、「残クレ」というのはあくまでSNS上での通称であり、厳密には異なる。自動車の場合は車両を売却すれば債務を返済したことになるが、今回のハイブリッド型ではあくまで借りた全額を耳を揃えて返す必要がある。

つまりローン返済のタイミングで不動産価格が暴落すれば、マンションを売却しても借金を返済できないというリスクもあるのだ。

前述の湾岸エリアでマンションを仲介するA氏は「最近の若い世代はマネーリテラシーが高いというが、右肩上がりの相場しか知らず、リスクを考えずにアクセルを踏んでいるようにも見える」と本音を明かす。

日銀が6月16日までに開いた金融政策決定会合で利上げに踏み切り、政策金利は31年ぶりの１％台となった。すでにゼロ金利政策は過去のものとなり、「金利のある世界」へと移行することで、１億円を超える借金の利払いは重みを増す。

既に湾岸エリアでは足元の物件価格は下落傾向にある。「残クレタワマン」は調整局面を再び盛り上げるのか、それともバブル崩壊のあだ花となるのか。新商品は、不動産市場が未知の領域に入りつつある象徴なのかもしれない。

文／築地コンフィデンシャル