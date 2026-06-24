4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキが22日、都内で行われたコンビニエンスストアの商品発表会に登場。おヨネさん（28）とサカイJr.さん（37）が、最近起こったヒヤっとした出来事を明かしました。

発表会では、商品にちなみ“最近ヒヤっとしたこと”についてトークを展開。おヨネさんが披露したのは“マネージャーの車に自分の携帯を忘れてしまった”というエピソード。「帰りに家まで送っていただいて、スマホをポケットからポロっと落としてしまって家まで帰ったんですけれども。あ、ない！っていうふうに気づいて。で、そこからどういうふうに連絡手段を取ったらいいかなって思って。パソコンとかも開いてみたんですけど、SNSとかに入れず。最終的に事務所に行って、事務所のスタッフさんに助けていただいた」と明かしました。

そして、この時のことを「身の毛がよだちました」と振り返ったおヨネさん。隣にいたじんさん（39）から「よかったね、見つかってね」と声をかけられ、おヨネさんは「よかったです」と安心した表情を見せました。

■サカイJr.「1回言っちゃうと、どうなるかわからないよ」

サカイJr.さんは「モナキになってからいろんな関係者の方とご挨拶をする時に、名刺をいただけるんですが、この（名刺を渡す）体勢になった時に、前職の会社名と名前が出そうになるので。そこがいつもヒヤリと」と前職経験があるからこそのエピソードを披露しました。

また、サカイJr.さんが「“サカイ”までは大丈夫なのでそこまでは。そこからがヒヤリですね」と話すと、ケンケンさん（29）は「関係者の方だから、公にはまだ出ないからいいんじゃない？ 本名出ても」とコメント。ですがサカイJr.さんは「いや。1回言っちゃうと、どうなるかわからないよ。リスク管理」と冷静に回答しました。

モナキが登場したのは、ファミリーマート『味わうごほうびフルーツ』フラッペ発表会です。