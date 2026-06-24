ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が24日までに自身のインスタグラムを更新。美しすぎる“芸者メーク”ショットを公開した。

「映画があまりにも美しすぎて、影響されまくり」とつづり、映画・国宝の女形を思わせる日本髪に髪飾り、和傘を持ち、白塗りのメークで赤い着物姿で、雪化粧の参道をバックにした写真などをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「えっ？この人、リンゴちゃん？」「ええぇ〜リンゴちゃんなのぉ 綺麗です」「リンゴちゃんが美しすぎます」「こんな美しい舞妓さんが居たなんて」「キレイ」などの声が寄せられている。

りんごちゃんは、TBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）で、これまで「缶詰ダイエット」、「低糖質・低カロリー食材ダイエット」、「回転寿司ダイエット」の3回のダイエットで15・1キロを減量。さらに16日放送の「3日間回転寿司のみダイエット」で体重マイナス3キロ、ウエストマイナス5センチを達成し、“計18・1キロ減”となった。

青森県十和田市出身のりんごちゃん。地元の高校を卒業後に上京し、アルバイトをしながら芸能界入りを目指し、2019年にものまねタレントとしてブレーク。

女子らしいキュートな容姿と、武田鉄矢らのものまねで見せる野太い歌声のギャップで人気となっている。