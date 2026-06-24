WEST.神山智洋、グループ初のソロプロジェクト始動 作詞・作曲・振付手がけたデジタルシングルリリース「“表現すること”が自分にとっての生きがい」
【モデルプレス＝2026/06/24】WEST.の神山智洋が、グループ初となるソロプロジェクトを始動することが決定。さらに、自身33歳の誕生日である7月1日には、1st Digital Single「G.O.D.」（読み：ジーオーディー）を配信リリースすることも発表された。
【写真】WEST.神山智洋、衣装とリンクしたシックなネイル
WEST.としてデビューし今年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続けてきた神山が、さらなる表現の可能性を追い求め、アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」として新たな挑戦をスタートさせる。
記念すべきソロ1曲目となる「G.O.D.」は、作詞・作曲を神山自身で手掛け、さらにMusic Videoの振付は、Kaita（RHT.）と神山による共作。自身の中で磨き上げてきた「シンガソング × RAP × ダンス」そのすべてを凝縮した“神山ワールド”全開の作品となっている。
「G.O.D.」は7月1日0時より各音楽配信サービスで配信スタート。さらに配信当日の23時にはWEST.公式YouTubeチャンネルで「G.O.D.」Official Music Videoのプレミア公開も決定している。（modelpress編集部）
表現の幅が広がっている昨今、自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました。
“表現すること”が自分にとっての生きがいであり、その中でも歌やダンス、作曲、演奏といった音楽活動は特に大きな存在です。飾らない自分を最も素直に表現できる場だと感じていますし、限られた人生の時間の中で、できる限り挑戦を続けていきたいと思っています。
今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます。
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◆神山智洋、グループ初のソロプロジェクト始動
WEST.としてデビューし今年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続けてきた神山が、さらなる表現の可能性を追い求め、アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」として新たな挑戦をスタートさせる。
「G.O.D.」は7月1日0時より各音楽配信サービスで配信スタート。さらに配信当日の23時にはWEST.公式YouTubeチャンネルで「G.O.D.」Official Music Videoのプレミア公開も決定している。（modelpress編集部）
◆神山智洋コメント
表現の幅が広がっている昨今、自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました。
“表現すること”が自分にとっての生きがいであり、その中でも歌やダンス、作曲、演奏といった音楽活動は特に大きな存在です。飾らない自分を最も素直に表現できる場だと感じていますし、限られた人生の時間の中で、できる限り挑戦を続けていきたいと思っています。
今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます。
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