ファッションモデルのミランダ・カーさん（43）が2026年6月8日に自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のエヴァン・シュピーゲルさん（36）との夫婦ショットを披露した。

夫婦でテニス観戦へ

ミランダさんは、「j'adore le tennis」（編訳：「テニスが大好きです」）とコメントを添えて、ホルダーネックのトップスとデニムを合わせたコーデや笑顔で寄り添うエヴァン・シュピーゲルさんとの2ショットを投稿した。テニスの全仏オープンを夫婦で観戦したときの写真のようだ。

インスタグラムに投稿された写真では、ミランダさんは青いホルダーネックのトップスとデニムを着用。サングラスをかけ、バッグを持って微笑んでいた。

3枚目では、ニットトップスとデニムを合わせたコーデのエヴァンさんの胸元に、ミランダさんが手を添えて、笑顔をみせていた。5枚目では、ミランダさんがエヴァンさんの腰に手を回して、ポーズを決めていた。

ミランダさんは2017年5月、画像・動画共有SNS「Snapchat」（スナップチャット）の共同創業者で、Snap Inc.のCEOをつとめるエヴァン・シュピーゲルさんと結婚した。