ゴルフも仕事も「完璧主義」は失敗の元？結果を出すための逆転思考「ないない主義」

「目標は高く設定すべきだ」――ビジネスにおいてはよく言われることですが、ゴルフにおいてこの考え方は時として逆効果になります。

絶対成功させたいという強い思いがプレッシャーとなり、本来のパフォーマンスを発揮できなくなるのは、仕事もゴルフも同じです。

人気マンガ『ゴルフは気持ち』第11話「ないない主義」から、プレッシャーを跳ね除け、確実に結果を出すための思考法「ないない主義」を学びましょう。

目標を一点に絞る「たいたい主義」の罠

ゴルフにおいて「ドライバーで遠くへ飛ばしたい」「絶対グリーンに乗せたい」と考えることを、同作では「たいたい主義」と呼んでいます。

これは、目標がピンそばなどの「一点」のみになってしまう状態です。

目標を狭く設定しすぎると、無意識のうちに自分に強いプレッシャーをかけてしまい、結果として体に「リキミ」が生じ、リズムを崩して大きなミスに繋がってしまいます。

ハードルを極限まで下げる「ないない主義」

そこで有効なのが、「飛ばさない」「乗せない」「入れない」と打つ前に念じる「ないない主義」です。

これは決して投げやりになっているわけではありません。

「目標の円を大きくする」ためのテクニックです。

結果に対するハードルを極限まで下げることで、フッと体の力が抜け、結果的にリキミのないスムーズなスイングができるようになります。

真の「進歩」とは何か？

「たいたい主義」でまぐれ当たりを狙うよりも、「ないない主義」でプレッシャーを手放し、毎回安定した良いスイングができるようになることこそが、本当の「進歩」だとマンガでは説かれています。

「我々はパーができすぎで、ボギーで良しとしなくちゃいけない」という作中の言葉は、完璧を求めすぎて自滅しがちなアマチュアゴルファーにとって、大きな金言と言えるでしょう。

完璧主義を捨てて、まずは「ないない主義」で心と体の力みを取ることから始めてみませんか？