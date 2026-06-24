【脳科学者が解説】遊びから宿題へサッと移れる！何度も声をかけなくても子どもが「てきぱき動ける」ようになるメカニズム【子ども脳疲労】

脳が回復すると、てきぱきと動く子に変わる

次の行動がスムーズになる

子どもが遊びをやめて宿題に取りかかるまでに時間がかかったり、テレビを消して入浴に向かうまでに何度も声をかける必要があったりして、困った経験はないでしょうか。そうした様子を見ると、単にやる気の問題のように考えてしまいます。しかしこれは、脳に疲れがたまり、行動をスムーズに切り替えられなくなっている状態です。

今取り組んでいることを終わらせ、次の行動に意識を向け直すという一連の動きは、単純なようでいて、実は複数の働きを必要とします。続けたい気持ちを抑える力、次に何をするかを思い出す力、その順番を組み立てる力。それらがうまく連動してはじめて、切り替えは成立します。子どもにとっては、それ自体が小さな作業の積み重ねであり、疲れているときには大きな負担に感じられるものです。

また、次に何をすべきかを具体的に思い描く余裕もなくなります。その結果、動き出すまでに時間がかかり、親から催促の声がかけられるたびに反発が強くなることもあるでしょう。

ところが、生活リズムが整い、睡眠が十分に確保されるようになると、行動は一変します。遊ぶのをやめて次の行動に移るときも、ダラダラと引きずらず、比較的自然に区切りをつけられるようになります。区切りをつけることそのものが、特別な負担ではなくなっていくのです。

こうして切り替えがうまくいくようになると、親子のやり取りも変わります。何度も声をかける必要が減り、注意や叱責の回数も少なくなるでしょう。子ども自身も、行動を指示されてイラ立つということがなくなって、次の行動へ移るのに抵抗を感じにくくなります。脳が回復したことで子どもの自発的な行動が生まれ、悪循環が断たれるのです。

【出典】『子ども脳疲労』著：成田奈緒子

【著者紹介】

成田奈緒子（なりた・なおこ）

小児科医・医学博士・脳科学者。発達脳科学を専門とし、子どもの睡眠や生活リズムと脳の発達の関係を長年研究。医療現場で多くの親子と向き合うなかで、子どもの不調の背景には睡眠不足や過干渉など家庭環境の影響が大きいことに着目する。脳の発達段階に即した子育てのあり方を提唱し、講演・執筆活動を通じて広く発信。親子支援事業・子育て科学アクシスを主宰し、保護者向け講座や教育支援にも力を注いでいる。著書に『誤解だらけの子育て』（扶桑社）、『子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する』（PHP 研究所）、共著に『その「一言」が子どもの脳をダメにする』（SB クリエイティブ）などがある。