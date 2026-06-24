特集「キャッチ」です。今から81年前の昭和20年、アメリカが日本に投下した原子爆弾の被害に遭ったにもかかわらず、「被爆者」と認められず、今も苦しみ、闘っている人たちがいます。被爆地、長崎で、解決に至っていない最大の課題ともいわれる「被爆体験者」。90歳の女性の訴えです。

■被爆体験者・岩永千代子さん（90）

「ここを通る時に、絶対に（思い出す）。自分の名前を忘れても、原爆のことを忘れることはできませんよ。」





長崎県に住む、岩永千代子さん（90）です。81年前の1945年8月9日。長崎に原子爆弾が投下された時、当時9歳だった岩永さんは、畑から自宅に帰る途中、現在の長崎市深堀町で空を見上げていました。■岩永さん「爆風というのか、閃光というのか、言葉で言い表せないような。一瞬でしたね。ピカッと。自分がやられた、死んだと意識しましたね。」

81年前、長崎に投下された1発の原子爆弾は、7万人以上の命を一瞬にして奪いました。



国は、原爆を生き延び、放射線の影響などに苦しむ被爆者に対し、医療費の助成や手当の支給などの援護を行っています。



岩永さんは原爆投下後、脱毛や歯茎からの出血がみられたほか、81年がたった現在も、甲状腺異常など複数の病に苦しんでいます。



しかし、 岩永さんは被爆者とは認められていません。

国は、原爆投下当時に長崎市だったエリアとその周辺を「被爆地域」と定め、この中で原爆に遭った人を被爆者としました。



一方、「被爆地域」からわずかにでも外れていれば、爆心地から12キロ圏内で原爆に遭っていても「被爆体験者」とされました。

岩永さんがいた場所は当時、長崎市ではなく、被爆地域からおよそ500メートル外れていたため、岩永さんは被爆者と認められませんでした。



「被爆体験者」は、2024年にようやく、医療費助成が被爆者と同等水準にまで拡充されましたが、現在も手当が支給されないなど援護の面で被爆者と格差があります。

去年10月、岩永さんの姿は、福岡市中央区の福岡高等裁判所にありました。



『我々は被爆体験者ではなく、被爆者だ』



「被爆体験者」とされた人たちが、長崎市や国などを相手に「被爆者と認めてほしい」と訴えた裁判は、2007年の最初の提訴から19年がたち、今、福岡高裁で争われています。



岩永さんは原告団長を務めています。



■岩永さん

「私の頭の中も、胸の中も、亡くなっていった人の無念さがある。真実を見極めたい。」

夫を亡くし、息子と2人暮らしをしている岩永さん。1日のほとんどの時間を、裁判の準備や原告たちの相談に充てています。



19年前の2007年、岩永さんが裁判を起こしたきっかけは、被爆体験者たちの体に異変が起きていると知ったからでした。



岩永さんが被爆体験者およそ400人に聞き取りをしたところ、がんや白血病などになった人が多くいたといいます。



■岩永さん

「（聞き取りした3きょうだいのうち）姉妹が甲状腺がん、お兄ちゃんが白血病。私は、変な奇病と思っていたんです。何、この奇病って。これは本当になんだろうねって、 何でこんなになるのって。」

原爆の放射線の影響ではないか。



しかし、国は長年、被爆体験者に対し、こう説明していました。



『あなたが原爆投下時にいた場所は、原爆の放射線の直接的な身体への影響はありませんので、ご安心ください。』



■岩永さん

「科学的に証明してくださいよって、国に言いたいですよ。」

「身体への影響はない」とする国に反論するのは、被爆体験者を支援する医師の本田孝也さんです。



本田さんは、アメリカが原爆投下の翌月に長崎で行った残留放射線の調査で、「被爆地域」の外で残留放射線が検出されていたと指摘し、「被爆体験者」は原爆の放射線の影響を受けていたとしています。



■本田孝也 医師

「爆心地がここにあって、当時、西から東に風が吹いていたということで、東の方に放射性降下物が広がっていた。爆心地を中心として長崎全体が放射能汚染されて、特に東側が汚染がひどかったことを表しています。その汚染地帯に、原告の人たちが住んでいた。」

裁判で「被爆体験者」側は、「原爆投下後に降った雨や灰、大気に含まれていた放射性微粒子を浴びたりして被ばくした」と主張。



一方、被告の長崎市や国などは「放射線による健康被害を受けた科学的根拠はない」などとして、棄却を求めています。



長崎地裁は、おととし9月、原告の一部を被爆者と認める判決を言い渡しましたが、被告と原告の双方が控訴しました。



福岡高裁での控訴審は去年始まりましたが、現在も結審の見通しは立っていません。



およそ20年にわたる闘い。岩永さんは、被爆者と認められないまま亡くなる原告たちを見送ってきました。



■岩永千代子さん

「（亡くなる前に）私の手を握って、岩永さん頑張ってくださいって。その無念さ。何としても真実を明らかにしないといけない。」

岩永さんは「核兵器の被害を訴える被爆体験者たちの声を、このままなかったことにしないでほしい」「核兵器の恐ろしさを直視してほしい」と訴えています。



■岩永さん

「核は絶対に使ってはいけない。永久に使ってはいけない。私たちのような被害を決して起こしちゃいけない。この私たちの苦しみ、証言を、世界の人たちへのメッセージとして残していく使命がある。」



戦後81年たった今も、核兵器の被害に苦しみ続ける人たちの切実な訴えです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月29日午後5時すぎ放送