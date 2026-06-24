“逸材の17歳”小森香乃、さわやかすぎるスポーツウェア姿で魅了
『週刊ヤングジャンプ』主催のオーディション「制コレ24」メンバーで、俳優としても注目を集める小森香乃（17）の1stイメージ作品『純白の17歳』が発売され、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」で4K高画質による独占配信がスタートした。
【写真】さわやかすぎるスポーツウェア姿の小森香乃
東京都出身の小森は、グラビア界で存在感を高める一方、女優育成プロジェクト「アクトレス・インキュベーション」14期メンバーとして舞台経験を重ねてきた。2025年10月公開予定の映画『ソーゾク』への出演を控えるなど、俳優としての本格的な飛躍も期待されている。
本作は、17歳という今だけの輝きを記録した1作。少女らしいあどけなさと、大人へと近づく成長の瞬間が同居する姿を切り取っており、“奇跡の瞬間”を余すことなく収録している。
公開されたChapter5 「はずむ鼓動」では、爽やかすぎるスポーツウェアと純白ビキニで魅せる17歳の眩しすぎる一瞬を切り取ったものとなっている。
作品内では、その純真さを象徴する純白のビキニ姿をはじめ、麦わら帽子をかぶった無邪気なカットも収録。さらに11年間続けてきた特技のバレエも披露しており、しなやかな身体表現や豊かな表現力をのぞかせている。
趣味は漫画やテレビ、映画鑑賞で、ゾンビ映画好きという一面も持つ小森。卓球やバレエで培った集中力と表現力を武器に、グラビアだけでなく俳優としても活動の幅を広げている。
【写真】さわやかすぎるスポーツウェア姿の小森香乃
東京都出身の小森は、グラビア界で存在感を高める一方、女優育成プロジェクト「アクトレス・インキュベーション」14期メンバーとして舞台経験を重ねてきた。2025年10月公開予定の映画『ソーゾク』への出演を控えるなど、俳優としての本格的な飛躍も期待されている。
公開されたChapter5 「はずむ鼓動」では、爽やかすぎるスポーツウェアと純白ビキニで魅せる17歳の眩しすぎる一瞬を切り取ったものとなっている。
作品内では、その純真さを象徴する純白のビキニ姿をはじめ、麦わら帽子をかぶった無邪気なカットも収録。さらに11年間続けてきた特技のバレエも披露しており、しなやかな身体表現や豊かな表現力をのぞかせている。
趣味は漫画やテレビ、映画鑑賞で、ゾンビ映画好きという一面も持つ小森。卓球やバレエで培った集中力と表現力を武器に、グラビアだけでなく俳優としても活動の幅を広げている。