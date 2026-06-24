将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に出場中の、KOYOHD ノース・トラッズ神戸の豊島将之九段（36）が6月23日、チームの公式Xを更新した。「神戸へ観光に行ってきました。素敵な街です」というコメントとともに、チームのホームタウンである神戸を訪れた際のオフショットを公開。何気ないプライベートショットながら、その左手薬指にキラリと輝く「結婚指輪」にファンの視線が集中し、大きな反響を呼んでいる。

【画像でみる】左手薬指に注目…豊島九段の結婚指輪

投稿された写真では、神戸のシンボルであるポートタワーを背景に、私服姿で穏やかな笑顔を見せている。5本先取の9本勝負、持ち時間5分で1手指すごとに5秒が加算される過酷なフィッシャールールや、持ち時間を削って先手を取りに行く新ルール「先手番入札制度」が導入された今大会。極限の集中力を求められる戦いの合間に見せた、対局中とは異なるデザインのメガネをかけた姿は、激闘を戦い抜くための大切なリフレッシュタイムだったようだ。

そんなリラックスした空気感以上に視聴者を沸かせたのが、左手に静かに光るシルバーの輝きだ。豊島九段は今年1月、日本将棋連盟を通じて結婚を発表しており、同日に自身のXで「感謝を忘れず、一歩ずつ歩んでまいります」と誠実な言葉を綴っていた。公式戦や地域トーナメントの対局中には指輪を着用していないため、今回ふいに見せられたリング姿は、ファンにとってたまらないサプライズとなった。

この貴重なオフショットに対し、SNS上の将棋ファンからは熱狂的な反応が殺到した。「ゆゆゆ指輪ーーー！」「左手薬指が眩しいっす！」「薬指に指輪がキラリ」と大興奮する声や、「奥さまとお幸せに」「とってもスイートなお写真ありがとうございます」といった温かいコメントが相次いだ。

人生の伴侶を得て、公私ともに充実の時を迎えている豊島九段。激しい読み合いと時間との戦いが繰り広げられる盤上でも、愛する家族の存在が新たな強さの源泉となっているはずだ。神戸の街で英気を養った絶対的エースが、ノース・トラッズ神戸をさらなる勝利へ導くべく、次戦でどのような指し回しを見せるのか。ファンの熱い視線が注がれている。