サンシャイン池崎、8年間連れ添ったホンダ“名車”に感謝「最高でした！！！ありがとう！」 修理不能で廃車へ “前オーナー”との3ショットも
お笑い芸人のサンシャイン池崎（44）が23日、自身のインスタグラムを更新。8年連れ添った愛車のホンダ『フィット』との別れを伝えた。
【写真】愛着が伝わってくる…サンシャイン池崎、8年間連れ添ったホンダ“名車”＆ “前オーナー”との3ショット
池崎は、21日に更新した自身のYouTubeチャンネル『サンシャイン池崎の超・空前絶後超絶怒涛のギャラクシーちゃんねる極』で、8年連れ添った愛車のホンダ『フィット』との別れを報告。同車は、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）から譲り受けたもので、中岡の所有期間を合わせると計16年も走り続けた思い入れのある1台だったが、高速道路での走行中に異音が発生して故障。修理不能と判断されたため、ついに廃車を決断したと伝えていた。
この日のインスタグラムの投稿では、中岡、愛車との3ショットと、自身と愛車の2ショットを公開。「FIT最高でした！！！ありがとう！」と、愛車へ感謝を伝えた。
この投稿に「寂しくなります！ありがとう」「まさに！幸せの黄色いフィット！」「私も愛車を手放す時、写真撮りまくりました！そして号泣しちゃいました 思い出ありがとう」「今まで一緒に動いてくれてたフィットにありがとう、ですよね」などのコメントが寄せられている。
なお、YouTubeチャンネルでは新たな愛車としてルノー『カングー（KANGOO）』を迎え入れたことも報告している。
【写真】愛着が伝わってくる…サンシャイン池崎、8年間連れ添ったホンダ“名車”＆ “前オーナー”との3ショット
池崎は、21日に更新した自身のYouTubeチャンネル『サンシャイン池崎の超・空前絶後超絶怒涛のギャラクシーちゃんねる極』で、8年連れ添った愛車のホンダ『フィット』との別れを報告。同車は、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）から譲り受けたもので、中岡の所有期間を合わせると計16年も走り続けた思い入れのある1台だったが、高速道路での走行中に異音が発生して故障。修理不能と判断されたため、ついに廃車を決断したと伝えていた。
この投稿に「寂しくなります！ありがとう」「まさに！幸せの黄色いフィット！」「私も愛車を手放す時、写真撮りまくりました！そして号泣しちゃいました 思い出ありがとう」「今まで一緒に動いてくれてたフィットにありがとう、ですよね」などのコメントが寄せられている。
なお、YouTubeチャンネルでは新たな愛車としてルノー『カングー（KANGOO）』を迎え入れたことも報告している。