お相撲が大好きです。本場所が始まると、時々、両国の国技館に足を運びます。大相撲が好きになるきっかけは、平成が始まったばかりの頃に巻き起こった若貴フィーバーです。中学校を卒業と同時に若花田、貴花田兄弟がいきなり父親（元大関・貴ノ花）の藤島部屋へ入門。まだあどけなさが残る2人の少年が、親子という関係から、あえて師匠と弟子、それも実力本位の厳しい世界へ身を投じたのです。

まるでスポ根ドラマのようなストーリーにテレビやスポーツ紙などのマスコミが飛びつき、連日、2人を大報道。兄弟ともにイケメンでまるで若武者のようなその姿に若い女性ファンが急増し、まさにアイドルさながらの人気ぶり。それまでの古めかしい大相撲のイメージまで変えてしまうほどのブームになりました。

兄弟といえども何もかも正反対。人懐っこい笑顔のお兄ちゃんと無口な弟。土俵に上がっても多彩な技で勝負する若花田に対し、貴花田は天性の恵まれた体格を生かす正攻法。全国のファンの応援と自身の血のにじむような努力で順調に出世街道まっしぐら。十両、幕内、三役へと駆け上がっていきました。

幸運にもその頃、私はスポニチで連載エッセー「地球は眠らない」の執筆を担当。紙面の目玉企画で稽古中の兄弟に会いに行くという絶好の機会を得たのです。その時、部屋の土俵で先輩力士たちと激しくぶつかり合い、滝のような汗を流す2人を見ていたら、ピンとひらめいたことがありました。まさにこの兄弟は、私のデザインのコンセプト、「対極」そのもの。何かできないかしら。ちょうど良いタイミングで化粧まわしの依頼がありました。それぞれのキャラクターをモチーフに作り上げたのが、「四角」と「丸」を基調にした斬新なデザイン。長男のお兄ちゃんは将来、部屋の中心になるよう四角に、弟は本名光司の「光」が無限に広がっていくイメージで丸にしました。その後の兄弟の活躍ぶりは、皆さん、よくご存じの通り。若乃花、貴乃花に改名して角界の最高峰、横綱になりました。

2人には浴衣をプレゼントしたこともあります。浴衣はお相撲さんの普段着。それまでは白と藍の柄物ばかり。それを一変。色をグリーンや紫色にして、大胆な幾何学模様にしました。それ以来次第に力士の皆さんがオシャレな浴衣を着るようになりました。今は縁があって大嶽部屋の王鵬関を応援しています。お父さまは元関脇の貴闘力、おじいさまは昭和の大横綱、大鵬。初めて紹介されたのは、王鵬関が中学3年生の頃。その当時から父と祖父から受け継いだ才能で頭角を現し、すでに相撲ファンの間では注目の存在。もちろん、オシャレな浴衣をプレゼント。今では幕内上位に定着して、優勝争いに絡むほど。豪快な押し相撲で早く賜杯をつかんでほしい！期待してます。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。