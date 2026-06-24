ANNの世論調査によると、皇族数確保に向けた「旧宮家の男系男子を養子とする案」について、賛成が45%と半数に届かなかったことがわかった。一方、「女性皇族が結婚した後も皇室に残る案」には70%が賛成し、「女性天皇や女系天皇に議論を広げる必要がある」と答えた人も57%に上った。

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ニュース番組『わたしとニュース』では、この皇族数確保の議論について、弁護士の三輪記子氏とともに深掘りし、象徴天皇制のあり方や背景にある人権問題について考えた。

■「多数派の横暴があってはならない」弁護士が語る“国民の総意”の難しさ

天皇陛下がオランダ出発前に「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられた、「立法府の総意」として国会で取りまとめられた2つの案、「女性皇族が結婚した後も皇室に残る案」と「旧宮家の男系男子を養子に迎える案」。

この議論について、三輪氏は、憲法第1条に定められた「象徴天皇制」の観点から次のように指摘する。

「そもそも天皇は日本の国の象徴であり、日本国民統合の象徴。さらに、人権規定が及ばない特別な立場の人たちでもある。この人権規定が及ばない人の存在を認めるために、国民の総意に基づかなければならないことが前提となっている。ただ国民の総意をまとめるのはすごく難しい。いろいろな意見があり、国民の総意の中には私も入っている。同じ考え方の人ばかりではない。私自身の感覚としては、人権について深く学んできた中で、人権規定が及ばない人がいることに自分自身が加担しているという意識がすごくある」（三輪氏、以下同）

さらに、国会での議論の進め方について次のように要望する。

「国会にぜひやっていただきたいのは、異なる意見をどう包摂していくのか。多数派の横暴があってはならないということが一番大事。かつ、象徴として存在するときに、人権規定は及ばない存在だが、人権規定が及ぶ我々国民は男女平等の社会に生きている。その象徴はどういう皇族があり得るべきかという観点も現代においては必須だと思う」

■「恣意的な養子縁組への懸念」養子案への慎重論と公務の行方

世論調査では、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案には70%が賛成したものの、男系男子を養子とする案は45%にとどまり、意見が分かれている。この結果については次のように語る。

「養子案についてはやっぱり慎重な意見が多いと思うし、私自身も結構慎重な考え方だ。養子縁組は憲法上どうなのかということに加え、ある程度恣意的な養子縁組が行われる可能性については懸念事項だと思う」

“人権規定が及ばない人”を国民の総意で新たに作り出すことに対し、スムーズに受け入れられない国民の心情もうかがえる。

一方で、女性皇族が結婚後も残るとなれば、愛子さまが東京でオーケストラの演奏会を鑑賞されたような公務も継続されることになる。

「その選択がどれだけ良いのか悪いのか、すぐに答えは出ないが、選択肢としてはあり得るのかなと思う」

■「男の人しかなれないと思っていたことが…」国際基準から考える“女性天皇議論”

現在、天皇陛下と雅子さまはベルギーを訪問されているが、お２人を出迎えたのはベルギーの王位継承第1位のエリザベート王女だった。愛子さまと同い年である王女の姿から、各国で女性が王位に就くことへの議論も広がった。

「各国では女性が王位に就くことがあり得る。国際基準で考えればそれはアリとなっている。もし、この先女性天皇が現れた時に、その際日本国民に対するメッセージとしてはすごく大きい。『男の人しかなれないと思っていたものが、女の人もできるよ』というのはすごいメッセージだと思いつつも、でも『その人には人権がないんだよ』ということへの葛藤はあり続けるのかなと思う」

今回の世論調査では、57％の人が女性天皇や女系天皇に議論を広げる必要があると答えている。日本国民の象徴であるならば、社会と同じような環境にある方がいいのでは？と考える人も多いのだろう。

「これは2026年の調査だからこういう風になっているのだろう。40年前、50年前だったらきっと全然違う結果だと思うので、やはり時代の進展に応じて、皇室のあるべき姿も変わり得るという議論はしていくべきだと思う」

（『わたしとニュース』より）